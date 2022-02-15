Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan Çifti Sonunda Ortaya Çıktı!

Dram türünde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası dizisinde rol olarak Ferit isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Gökhan Alkan, rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeye ve seyirci kitlesinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV ekranlarının sevilen yapımı Üç Kuruş dizisinde Bahar isimli dikkat çekici karaktere hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile ilişki yaşayan ünlü oyuncu, bu beraberlik ile uzun süre boyunca magazin gündeminde adından söz ettirmişti. Ünlü çift, Yasak Elma dizisinin setinde tanışmış ve daha sonra aşk yaşamaya başlayarak magazin gündeminin ilgisini toplamıştı.

Şu sıralarda ise dram türünde izleyici karşısına çıkan Kalp Yarası isimli dizinin çekimleri gerçekleştirmek için Antakya'da bulunan ünlü oyuncu Gökhan Alkan, İstanbul'da yaşayan Nesrin Cavadzade’den ayrı kaldı. İkili iş hayatları sebebi ile geçici bir ayrılık yaşamış ve magazin gündeminde isimlerinden söz ettirmişti. İki ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında da bulunarak hayranları ile hasret gideriyor ve birlikteliklerini gözler önüne seriyor.

Ünlü çift bir süredir birlikte görünmüyordu fakat bazı sosyal medya paylaşımlarına imza atıyordu. Son olarak sosyal medya hesapları üzerinden 8 Aralık 2021 tarihinde Gökhan Alkan'ın doğum gününde bir araya gelerek dikkat çekici bir paylaşıma imza atan ünlü çift dikkat çekmişti. Oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan’a çok özel bir doğum günü partisi düzenleyen başarılı isim Nesrin Cavadzade boy boy fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunmuş ve sosyal medya paylaşımlarına imza atmıştı.

Doğum günü kutlaması sonrasında ikili birlikte görünmedi ve ünlü isimlerin hayranları ikiliyi merak etti. Gökhan Alkan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapmış olduğu paylaşım ile merak edilenler yanıtlandı ve önemli bir paylaşım gerçekleştirildi. Ünlü çift geçtiğimiz Ağustos ayında nişanlanmış ve bu karar ile hayranlarını mutlu etmişti.