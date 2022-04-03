Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu “Gecenin Ucunda” Dizisinde Partner Olacak

Yetenekli oyuncu Neslihan Atagül'ün Eylül ayında Star TV ekranında izleyici kitlesi ile buluşacak olan Gecenin Ucunda isimli dizisi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. TMC Film imzalı olan diziye Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun sahibi olduğu Alim Yapım ortak olarak katılım göstermiş ve bu gelişme dikkat çekmişti. Dizi hakkında farklı bir gelişme yaşandı ve açıklanan haber Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun hayranları tarafından coşku ile karşılandı.

Dizi hayranları Gecenin Ucunda isimli projede Neslihan Atagül'ün partnerine hangi oyuncunun hayat vereceğini merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Neslihan Atagül'ün partnerinin Alperen Duymaz olacağı yönünde bir iddia ortaya atılmış ve dizi hayranları bu iddia karşısında büyük bir mutluluk duymuştu. Çok sayıda izleyici sosyal medya hesaplarında Neslihan Atagül ile Alperen Duymaz'ın partner olmasını istediklerini belirtmişti.

Erkek başrol oyuncusu hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında sürpriz bir karar ortaya çıktı ve Kadir Doğulu'nun eşi ile partner olacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş konu hakkında detayları duyurdu ve Gecenin Ucunda isimli dizide ünlü çiftin tekrardan bir araya geleceğini belirtti. İkili, ilk olarak Fatih Harbiye dizisinde buluşmuş, sette tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Çiftin uzun süreli olan ilişkisi evlilik ile sonuçlanmıştı ve iki ünlü oyuncunun yeniden bir dizide buluşacağı haberi seyirci kitlesini çok mutlu etti.

Dizide Neslihan Atagül'ün Macide olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenilirken Kadir Doğulu'nun da Kazım isimli karaktere hayat vereceği bilgisi paylaşıldı. Gecenin Ucunda isimli kitaptan uyarlanan söz konusu proje için hazırlıklar devam ediyor ve dizi çekimlerinin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor. Fatih Harbiye isimli diziden uzun bir süre sonra yeniden bir araya gelecek olan ünlü çift, bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.