Masumlar Apartmanı 3. Sezonda Devam Edecek Mi?

Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi birinci bölümünü geçtiğimiz sene ekranlara taşımış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Projenin yeni bölümlerinde yaşanan önemli gelişmeler sebebi ile dizi güzel bir etki yaratmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu kadar hikayesi ile de beğeni toplayan dizinin başarısı hiçbir seyirci tarafından inkar edilemeyecek kadar gerçekti. Ekranların çok konuşulan ve etkileyici hikayesi ile uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir projesi olarak anılacak olan dizi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Söz konusu projenin Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir yaşam hikayesinden derlemiş olduğu kitabından alıntılandığı biliniyordu ve dizi iki sezondur yayın hayatında elde ettiği başarılar ile ilgi çekiyordu. Diğer taraftan ilk sezonuna göre ikinci sezonda istediği sonuçlara ulaşamayan dizi yaşanan bu durum ile dizi hayranlarının endişeye kapılmasına sebep olarak gösterilmişti. Yine de projenin kemik izleyici kitlesi dizinin yayına devam etmesi için yeterli görülmüş ve salı akşamlarının sevilen projesi haline gelmişti.

Eleştiri konusunda ise ikinci sezonda yoğunluk görünmüştü ve Farah Zeynep Abdullah tarafının hayat verilen İnci karakterinin diziden ayrılması ve dizi hayranlarını kızdıran bir gelişme olarak görülmüştü.

Farah Zeynep Abdullah gibi çok başarılı bir oyuncunun diziye veda etmesi sonrasında Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun diziye dahil olmuştur fakat izleyici kitlesi Rüya karakterine ısınamamıştı. Daha sonra Aslıhan Gürbüz oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Ceylan isimli karakteri canlandırmıştı.

Merve Dizdar tarafından hayat verilen Gülben, Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye dizinin en dikkat çeken ve ilgi ile izlenen karakterleri arasında gösteriliyordu. İki kız kardeş annelerinin yaşattığı travmalar sebebiyle yaşamlarını zorluk içerisinde geçiriyor ve onların iyileşme süreçleri seyircileri heyecanlandıran bir durun oluyordu. Son haftalarda başarı grafiğinde düşüşe geçen dizinin 3. sezonda devam etme olasılığının az olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.