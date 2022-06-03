Nefesler tutuldu! 3600 ek gösterge çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Memurun emekli ikramiyesi ile emekli maaşı açısından önemli artışlar gerçekleştirilmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Diğer taraftan polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmen başta olmak üzere milyonlarca memurun merak içerisinde beklemiş olduğu 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında emeklilik ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çalışmaları için 2 alternatif masada!

Dar kapsam şekilde ele alınan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken geniş kapsam ise kamuda ek göstergesi bulunmayan ve artış göstermeyen memur kalmayacağı durumunu ifade ediyor.

Genel Müdür Yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, İl Müdürü, bölge müdürü ile şube müdürü gibi tespit edilecek bazı unvanlar, görevin ehemmiyeti ile hiyerarşik yapısı göz önüne alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev gerçekleştiren kamu görevlileri açısından eğitim durumu da dikkate alınmak suretiyle ek gösterge rakamı üzerinde çalışılacak. Böylelikle Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mayıs ayını işaret etmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konu ile ilgili yapmış olduğu Bir açıklamada 3600 ek gösterge çalışmalarının mayıs ayı sonu itibariyle tamamlanacağı ve böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıklamıştı.

Öldürülen çalışmanın tamamlanmasıyla beraber söz konusu kurbanlarda çalışan Kamu personellerinin maaş ve ikramiyelerinde ciddi manada artış yaşanması söz konusu olacak.