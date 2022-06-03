Emeklilerin Dikkatine! Günde Sadece 25 TL İle 20 Bin TL Finansman Desteği Almak İster Misiniz? Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklaması ile beraber kredi kampanyası ile emekli vatandaşlara günde sadece 25 TL taksit ödemeleri karşılığında 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek.

Ülkemizde finansal gelişmeler en çok emekli vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Meydana gelen ekonomik bozulma sonrasında zorlu günlerden geçen emekli vatandaşlara elini uzatan Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla çok cüzi bir rakam ödeme karşılığında 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmaları sağlanacak.

Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Halkban tarafından yapılan son dakika açıklaması ile beraber kredi kampanyasına katılım sağlayacak emekli vatandaşlarının bu finansman desteğini kullanarak bütçelerini toparlayabilme ya da varsa ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı elde etmeleri sağlanacak.

Halkbank'ın emekli vatandaşları özel bir şekilde sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının aylık faiz oranı %1.55 olacak şekilde açıklandı. Şu anda en düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veren özel bankanın kredi faizi ise %2 seviyesine çıkmışken bir karşılaştırma yapıldığında Halkbank tarafından verilecek ihtiyaç kredisinin faiz oranının çok cazip olduğunu söylememiz gerekiyor.

Halkbank ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen emekli vatandaşlara banka tarafından 36 aylık vade seçeneği tanınacak. Diğer taraftan bu azami ifade sınırlamaları ise 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerinde 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulurken 50.000 TL'den daha fazla ihtiyaç kredilerinde ise 24 aylık vade seçenek şeklinde sunulmaktadır.