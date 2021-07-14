Nebahat Çehre Aydemir Akbaş'ın Evlilik Açıklamasına Yanıt Verdi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde ünlü Nebahat Çehre ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Akbaş, Beyhan ile evlenmeseydi dünya evine girmek isteyeceği kişinin kesinlikle Nebahat Çehre olacağını söylemişti. Sevilen oyuncu Nebahat Çehre ise Aydemir Akbaş'ın kendisi ile ilgili söylemiş olduğu bu açıklamalara bir yanıt verdi. Usta oyuncu Çehre, Aydemir Akbaş'ın kötü bir niyeti bulunmadığını söyledi fakat konuştuklarının çok şanssız bir açıklama olduğunu ifade etti. Bu duruma sebep olarak ise kendisinin Yılmaz Güney ile evli olduğu sırada onun da Beyhan ile evli olmasını gösterdi. Ailecek görüştüklerini ifade eden Nebahat Çehre kendisine sorulan sorulara bu yönde yanıt verdi.

77 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı ve gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara kibarlıkla cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan 85 yaşındaki arkadaşı Aydemir Akbaş'ın Beyhan ile evlenmeseydi Nebahat Çehre ile evleneceğini söylemesi hakkında yapmış olduğu açıklama usta oyuncu Nebahat Çehre’ye soruldu.

Nebahat Çehre ise Aydemir Akbaş'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine kızmadığını fakat şaşırdığını aktardı. Aydemir Akbaş'ın o zamanki eşi Yılmaz Güney'in sağ kolu olduğunu ifade eden Nebahat Çehre, 1965 ile yıllardan beri kendisi ile tanıştığını ve eski fotoğraflarda hep beraber olduklarını söyledi. Aydemir Akbaş'ın çok iyi bir ailenin çocuğu ve Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu ifade eden usta ismi Nebahat Çehre arkadaşına kırılmadığını çünkü herkesin onun ne demek istediğini anladığını belirtti. Arkadaşını aramadığını fakat onun belki kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar yüzünden arayacağını söyledi. Alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gelen oyuncu, mağazanın kapısında güvenlik görevlisine de kendisini beklettiği için kızdığını ifade etti ve güneşte kaldığını söyledi.