Koronavirüs Aşısı Zorunlu Hale Gelecek Mi?

Delta virüsü sayılarının Türkiye'de giderek arttığını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada görülen artışın ülkemizde de aynı şekilde etkisini gösterdiğini belirtti. Güncel olarak Delta virüsü sayısının 750’leri bulduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görülen il sayısının da 36'ya çıktığı bilgisini paylaştı.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta saplanan vaka sayıları hakkında önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı. Aşılama sürecinde görülen yavaşlamaya dikkat çeken sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilip getirmeyeceği hakkında düşüncelerini de belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi. Kamu olarak zorunluluğu gündeme getirmek istemediklerini ve bunun yerine vatandaşı ikna etme yöntemleri kullanmak istediklerini ifade eden Sağlık Bakanı, sorulan soruya da bu şekilde yanıt vermiş oldu.

Gerektiği zaman vatandaşın ayağına gitme de dahil olmak üzere gerekli olan her yöntemi denedikleri konusuna vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunu sahada yaygın bir şekilde yaptıklarını da ifade etti. Güney Doğu'da ve Doğu’da aşılama oranlarının beklenenden düşük olduğunu fakat giderek ilgili bölgelerde de bir artış görüldüğünü aktaran Sağlık Bakanı, Hakkari'de güncel aşılama oranlarının P, Ardahan'da P ve Şırnak'ta@ olduğunu açıkladı. Adıyaman'da da 150'ye yakın bir oranda olduğu bilgisini vatandaş ile paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ta da benzer oranların görüldüğü açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en az 1 doz koronavirüs aşısı yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılama oranının yüzde yetmiş olarak hedeflendiği bilgilerini paylaştı. Güncel olarak ise hedeflenen yüzde yetmiş oranının yüzde 61’lerde olduğu söylenildi. Delta sayılarında ülkemizde giderek artış gösterdiği konusuna vurguda bulunuldu.