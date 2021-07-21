Naz Elmas’a Eşi Erol Özmandıracı’dan Öpücük Yağmuru!

Ünlü oyuncu Naz Elmas, eşi Erol Özmandıracı ile tatil rotasını Bodrum'a çevirdi ve çift keyifli halleri ile kameralara yansıdı. İş insanı Erol Özmandıracı ile uzun süredir evli olan başarılı oyuncu Naz Elmas, keyifli halleri ile dikkat çekerken eşi ile de romantik anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun aşka geldiği şekilde yorumlar yapıldı. Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı çiftinin neşeli halleri magazin gündeminde yer aldı.

İş insanı Erol Özmandıracı ile uzun süredir mutlu evliliklerin sürdüren ünlü oyuncu Naz Elmas 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'a gitti ve keyifli dakikalar yaşadı. Bayram döneminde tatil rotasını Bodrum'a çeviren çift romantik dakikalar yaşayarak gazeteciler tarafından görüntülendi.

Teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı çifti denize girmek yerine güneşin tadını çıkardı ve uzun süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

38 yaşındaki ünlü isim Naz Elmas bir ara köpeğini kucağına alıp ona duş aldırdı ve o sırada gazeteciler tarafından görüntülendi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile sık sık magazin gündeminin üst sıralarında yer alan başarılı oyuncu Naz Elmas photoshop iddiaları ile adından söz ettiriyordu.

Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflarına photoshop yaptığı iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Naz Elmas, eşi ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinde köpeğiyle de sık sık ilgilendirdiği ve ona duş aldırdı.

Pembe renk bir mayo giyen sevilen oyuncu, köpeğine duş aldırması ardından eşi Erol Özmandıracı’nın yanına gitti. İkili bu sırada romantik dakikalar yaşadı ve iş insanı Erol Özmandıracı, eşi Naz Elmas'ın yanağına öpücük kondurdu.

2019 senesinde dünya evine giren ünlü oyuncu Naz Elmas, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile sık sık adından söz ettirmekte ve photoshop yaptığı iddiaları ile gündemde yerine korumakta.