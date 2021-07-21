3. Kez Bebek Heyecanı Yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Çifti Çeşme'de

Gözde çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, son olarak tatil rotalarını Çeşme’ye çevirdi ve ünlü isimler çocukları Han ve Ali ile tatilin keyfini çıkardı. 3. kez bebek heyecanlı yaşayan oyuncu çiftin kameralara yansıdığı sırada keyifli bir şekilde görüntülenmesi çiftin sevenlerini mutlu eden bir gelişme oldu.

Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamış ve çocuğuna hep hayalinde olan Leyla ismini vereceğini söylemişti. Son olarak Çeşme'de oğulları Han ve Ali ile tatil yaparken görüntülenen ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç gündem oldu.

Konu hakkında yapılan haberlere göre kısa süre içerisinde 3. defa anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç ve çocukları Han ile Ali ile beraber tatilde deniz ile güneşin keyfini çıkarırken kameralara yansıdı.

Gözde çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel daha önce Bodrum ve Dalaman'da tatil yapmıştı ve çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Bu kez tatil rotalarını Çeşme’ye çeviren ünlü oyuncular ailece güneş ile denizin tadını çıkardı ve keyifli bir şekilde kameralara yansıdı.

Oyuncu çifte Beyza Şekerci ile Engin Hepileri de eşlik etti ve ünlü oyuncular birlikte tatil yaptığı sırada kameralar tarafından görüntülendi. Ünlü isimler deniz ve güneşin tadını çıkarırken Bergüzar Korel'in çocuklarının neşeli halleri de dikkat çekti.

Sevilen isim Bergüzar Korel geçen sene dünyaya gelen oğlu ile beraber sahile vurmakta olan dalgaların tadını çıkardı ve oyuncular neşeli görüntüleri ile adından söz ettirdi.

Gazeteciler tarafından Çeşme’de tatil yaptıkları sırada görüntülenen çiftin 12 yaşındaki oğlu Ali'nin de babası Halit Ergenç'in boyuna yetiştiği görüldü ve bu gelişme dikkat çekici olarak yorumlandı. Çiftin en büyük oğlu Ali, annesi Bergüzar Korel’e telefondan bir şeyler gösterirken Bergüzar Korel'in de şaşkınlık yaşamasının sebebi merak konusu oldu.