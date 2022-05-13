Nakit para desteği 15.000 TL olarak verilecek! 3 Ay ödeme almak yok

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler için son dakika haberi getirdi. Denizbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda gelir belgesiz olarak 15.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceksiniz. Bireysel müşteriler için başlatılacak olan Bu kampanyada 15 bin TL'ye kadar kredi alacak olan vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmeleri durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda 18 yaş üzerinde olması ile birlikte bankanın kredi başvuru yöntemleri ile birlikte işlemlerini oturdukları yerden yaparak ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilirler.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

DenizBank bireysel müşteriler olan emekli çalışan ve devlet memuru kişilere vermiş olduğu 15 bin TL gelir belgesiz kredi nerede banka kredi puanına uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirecek Kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutarı isterseniz banka şubesinden isterseniz de bankadan internet bankacılığını kullanarak Denizbank mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat kullanabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermesi gerekiyor. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırırsanız.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ayrıca DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da Kredi başvurusunda bulunabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını DenizBank'a taşımaları durumunda 2.000 TL'ye kadar varan Emekli promosyonu ile birlikte 80 bin TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabiliyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde kredi onayı almaktadır.