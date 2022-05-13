İsrail Güçleri Ebu Akleh'in Cesedini Taşıyan Yas Tutanları Dövdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki cenaze töreni öncesinde Shireen Abu Akleh'in tabutunu taşıyan yas tutan kalabalığı dövdü.

Binlerce Filistinli, Ebu Akleh'in önümüzdeki birkaç saat içinde rahmetli ebeveynlerinin yanına gömüleceği Zion Dağı Protestan Mezarlığı'na götürülmeden önce cenaze töreni için toplandı.

Ebu Akleh'in cesedi, Çarşamba günü İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü Cenin'den, Filistinlilerin saygılarını sundukları bir geçit töreniyle Nablus ve Ramallah üzerinden Kudüs'e getirildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Ebu Akleh'in davasını, 1997'de El Cezire'ye katılan ve Filistin'de ve daha geniş Arap dünyasında bir simge olan deneyimli muhabir için adalet sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceğini söyledi.

Ebu Akleh'in cesedi mezarlığa geldi

Ebu Akleh'in cesedi, ailesinin yanına gömüleceği Zion Dağı Protestan Mezarlığı'na ulaştı.

Binlerce yas tutan kişi, Bakire Müjdesi Katedrali'nden defin için mezarlığa yürüyor.

Ebu Akleh'in cenaze töreni 'işgale vurgu yapıyor'

El Cezire'den Stefanie Dekker, Ebu Akleh'in cenazesini çevreleyen İsrail eylemlerinin "işgali vurguladığını" söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten konuşan Dekker, polisin öldürüldüğü gün Ebu Akleh'in evine girdiğini, Filistin bayrağını çıkardığını ve yas tutanlara vatansever müziği kapatmalarını söylediğini belirtti.

Perşembe gecesi, Ebu Akleh'in erkek kardeşi İsrail makamları tarafından çağrıldı ve yas tutanlara Filistin bayrakları taşımamaları veya Filistin ilahileri okumamaları talimatını vermeleri söylendi.

Dekker, "Filistin birliğinin gösterilmesi yok, Filistin kimliğinin gösterilmesi yok" dedi. "Bence asıl mesele bu."

Ebu Akleh'in cenaze töreni sona erdi

Ailesi, arkadaşları ve yas tutanlar, bazıları onunla şahsen hiç tanışmamış olanlar, Ebu Akleh'in cenazesi için Bakire Müjdesi Katedrali'nde toplandı.

Kiliseden Ebu Akleh'in gömüleceği Zion Dağı Protestan Mezarlığı'na yürüyen bir alay gibi çanlar çaldı.

Daha önce, İsrail güçleri, St Louis Fransız Hastanesi yakınlarında, Ebu Akleh'in tabutunu taşıyanlar da dahil olmak üzere yas tutanları dövdü ve neredeyse cesedi düşürmeye zorladı.

Filistin bayrağını kaldırdıkları için tutuklanan birkaç kişi

El Cezire'den İmran Han, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin bayrağını kaldırdıkları için en az ikisi erkek olmak üzere en az dört yas tutanı tutukladığını bildirdi.

Filistin bayrağını gerçekten kaldırdıkları için iki kişi tutuklandı. Bu aslında İsrail yasalarına göre yasa dışı" dedi.

"Şimdi Shireen'in tabutu taşıyan arabası içeri girdiğinde, arabanın arkasında sergilenen bir Filistin bayrağı vardı. İsrail polisi aslında o camı kırdı ve bayrağı aldı."