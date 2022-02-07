Son Dakika: PTT Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Veriyor

PTT Bankası beklenen haberi verdi! Kuyruklar oluşuyor! Başvuru sahibine 10 bin Türk Lirası verilecek!. Vatandaşlar başvuru yaptıkları takdirde artık PTT üzerinden anında hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde sonuç alacaklar.

Son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kampanya başlatan PTT Bankası, kredi kullanacak vatandaşların banka kredi notu düşük olsa bile 10 bin TL'ye kadar kolay bir şekilde ödeme yapacağını açıkladı. PTT şubelerinden veya PTT SMS kredi hizmetinden ihtiyaç kredisine başvuran kişiler ne kadar kredi onayı alacaklarını istedikleri zaman hızlı bir şekilde öğrenebilirler. PTT ihtiyaç kredisi, bireysel olarak sunulduğu için sigortalı memur olarak çalışan emekliler için oluşturulmuş bir kredi kampanyasıdır.

Acil bir ihtiyacınız varsa PTT aracılığıyla istediğiniz gibi kredi başvurusunda bulunabilir, PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalardan birinden düşük faiz oranlarıyla dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisini kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Aktifbank üzerinden anında kredi sonucu alıp, kredisini ev adresi, iş yeri veya PTT şubelerinden kolayca kullanabilir.

Başvuru için prosedür nedir?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların PTT şubesine gidecek vakti yoksa telefonlarının Mesaj alanına PTT yazıp boşluk bırakabilirler sonrasında ise T.C. kimlik numaralarını yazıp 3050 numarasına mesaj göndermeleri gerekmektedir. Kredi başvurusunun ardından banka size almış olduğunuz kredi onay miktarını hızlı bir şekilde bildirecek ve bu bilgilere göre istediğiniz gibi kredi başvurusunda bulunacaksınız.

Kredi onayı alan vatandaşlar PTT SMS üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra mutlaka Genel Müdürlük tarafından aranacak ve bu aramanın ardından size krediyi kullanıp kullanamayacağını söyleyeceklerdir. Ayrıca PTT'nin aktif olan Banka resmi internet sitesine girip istediğiniz gibi kolay ve güvenli bir şekilde ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve acil bir finansal ihtiyacınız varsa dilediğiniz zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, PTT Banka şubesine gitmek yerine passolig kartı ile passolig uygulamasını kullanarak 7 gün 24 saat başvuruda bulunarak yetkilendirilmiş krediyi hemen kendi hesaplarına yatırabilirler.