Nakit İsteyen Kişilere 33000 TL Ödeme Haberi Geldi, Sadece Başvuru Yaparak Verileceği Duyuruldu

Özel bankaların yapmış olduğu kampanyalarda özellikle gelir belgesiz olarak verilen ihtiyaç kredileri son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir. Bankalar kişilerin durumuna göre ihtiyaç kredisi almak durumunda 33000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecek ve bankalara gitmeden de istedikleri zaman krediyi hesaplarına yatırabilecek. Yapı Kredi bankası'nın yapmış olduğu son kampanyada özellikle kendi bankası'nda hesabı olan kişiler için internet bankacılığı kredisi duyurusu paylaştı. Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa başvurularına gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde kredi kullanabilecektir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru şartlarına da yayınladı. Banka kredi notu 1300 ve üzerinde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan herkes başvurularını bireysel olarak yapabilecek ve 33 bin TL kredi onayı alınması durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar SMS ile kredi almak istiyorlarsa bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden veya daha önce bu bankada müşterisi değilse de kendi cep telefonu numarası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz yazarak 4411 numarasını mesaj olarak gönderelim.

Yapı Kredi Bankası ayrıca kendi bankası'nda hesabı olan kişiler için Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden en düşük faiz oranları ile gelir belgesiz ve masrafsız Kredi imkanı sunmaktadır. Banka hesabınız var ise Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak kendinize bir internet bankacılığı şifresi oluşturabilir daha sonra cep telefonunuza veya tabletinize indirmiş olduğunuz Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.