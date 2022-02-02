Garanti BBVA Bankası Devlet Destekli 0.66 Faizlerle Vatandaşlara Nakit Dağıtmaya Başladı. Son dakika haberi ile birlikte sizler de bu kampanyaya katılabilir ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Son zamanlarda yaşanılan ekonomik sıkıntıların acil paraya ihtiyacı olması durumunda vatandaşların tercih ettiği Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte sürekli olarak güncel durmaya devam ediyor. 0.66 faiz oranları ile 15 bin TL'ye kadar nakit kredi vereceğini açıklayan ve bu kredileri devlet destekli olarak verecek olan Garanti Bankası emekli olan çalışan devlet memuru olan bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak herkese yardımcı olmaktadır.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bu faiz oranlarından yararlanacağı açıklandı. Daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi kullanan kişiler düzenli ödemeler yaptıysa ve bankanın iyi müşteri grubunda ise 0.66 faiz oranları ile masrafsız gelir belgesiz 36 ay vadeli 15.000 TL nakit kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız en kolay yöntemlerden bir tanesi Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmak olacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde Bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilir kullanmış olduğu bu kredilerde ise hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı alabilir. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte de başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Banka vermiş olduğu bu kredilerde emekli olan vatandaşlardan bazı şartları istiyor. Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Garanti Bankası şubelerine giderek emekli maaşını bu bankaya taşımalı ve daha yüksek limitlerde de kredi kullanılabilirler. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra bankaların güncel faiz oranlarından yararlanacak ve sizleri ayrıca diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı da kapatarak tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlanacak olan borç transferi kredisi kampanyasına katılacaksınız.