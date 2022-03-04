Nakit İhtiyacınız Mı Var? Faturalı Hatlara 10 Bin İle 20 Bin TL Arası Ödeme Yapılacak

Artık faturalı hatlarınız ile kredili para bulma imkânına sahip olduğunuzu biliyor Muydunuz? Bankalara kredi başvurusu yapılmasına rağmen kredi alamayan vatandaşlar, değişik para bulma yöntemlerine yöneliyor.

Zamanın geçmesi ile beraber zorlaşan ekonomik koşullar, vatandaşların pekçok kişiyi kredi çekmeye zorluyor. Bunun yanı sıra, kredi için bankalar ise yurttaşlardan bazı koşulları yerine getirmelerini talep ediyor. Uygun bulunmayan vatandaşlar ise kredi avantajından yararlanamıyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise alternatif yöntemler deneyerek faturalı kredi imkânına başvuruyor.

Fatura Hattı Kredi İmkanı

Artık faturalı hat ile kredili para bulma imkanı var. Bankalara kredi müracaatı yapılmasına rağmen kredi alamayana vatandaşlar, değişik para bulma yöntemlerini deniyor. Son zamanlarda pek çok vatandaş, Türk Telekom, Türkcell ile Vodafone hatlarına sahip olan vatandaşlara Kredi avantajı sunuyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, bankalar aracılığı ile kredi çekebilecek. Kredi notu düşük olan vatandaşların tercih ettikleri bu uygulama, her ne kadar yanlış olarak lanse edilmişse de temeli sağlam olmayan bir düşüncedir.

Telefon ile tabletler gibi mobil cihazlar, 3 operatör tarafından birden çok taksit imkanı ile satışında meydana gelen bir yöntem, pek çok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı.

Faturalı Hat Üzerinden Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk Telekom, cep telefonu satışlarında kredi kartının kullanılması ile cep telefonuna geçişi yasakladı. 48 ay vade seçeneği ile cep telefonu alımlarını teklif etmek amacıyla araştırmalar yapılıyor. Türk Telekom firması tarafından çağrı almak isteyen pek çok vatandaş, bu tür kredileri tercih etmeye başladı. Kredi avantajlarından yararlanabilmek amacıyla öncelikli olarak faturalarım düzenli bir şekilde ödeniyor olması gerekir. Yapılan ödemeden sonra ise fatura alacağında 24 ile 48 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Türk Telekom firması tarafından yürürlüğe konulan kampanyada kredi tutarı ise 10 bin TL olacak şekilde belirlendi.

Faturalı Hatlara Kredi (Telefon İle Alım Satım) Şartları Nelerdir?

Faturalı hatlardan alım satım işlemlerini gerçekleştirerek acil nakit paraya dönüştürmek isteyen vatandaşların faturalı hatlarda kredi çekme uygulamasına uygun olması şartı aranmaktadır. Bu şartlar ise genel itibariyle şu şekilde sıralanabilir;

Aynı faturayı iki sene kullanmak,

Aynı hattı en az 6 ay kullanmak,

Kişinin adına kayıtlı faturalı hattın bulunması,

2 sene veya daha uzun süreli bir internet aboneliğinin bulunması,

2 yıllık hat ile profesyonel telefon aboneliğinin bulması

Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda telefon alınması imkansız hale dönüşecek ve başka bir cihaza yönlendirebilirsiniz. Faturalı hat, maaş bordrosu ile resmi kefir gibi yöntemlere başvurarak kredi çekilmesi talebinde tekrar bulunulabilir.