Acil Nakite Sıkışan Emeklilerin Hesabına 25000 TL Ödeme Yapılacak

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bu kampanyada, 25 bin TL gelir belgesiz bir şekilde nakit ödemesi alınabilecek.

Son dönemlerde bankaların gerçekleştirmiş oldukları kampanyalardan en çok yararlanan kesin, şüphesiz ki emekliler olmaktadır. Acil nakit gereksinimi bulunan emekli vatandaşlar, bankaları çok hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek yüksek limitli ihtiyaç kredileri ile borç kapatmak kredileri kullanabildikleri gibi aynı şekilde 25.000 TL'ye varan gelir belgesiz olarak da verilen kredi onayı alabilecektir. Emekli vatandaşlar açısından başlatılan bu kampanya bağlamında emekli maaşlarını kamu bankalarından ya da özel bankalardan emeklilerin kredi başvuru yöntemlerini kullanarak 25.000 TL'ye varan ve kendilerini özel verilecek olan düşük faizli kredilere başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür. Bankalar üzerinden 25.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinde bulunacak olan vatandaşlar, 36 aylık vade seçeneği ile hızlı bir şekilde ödeme tablosu oluşturacak ve aynı zamanda uzun vadelerde almış oldukları ihtiyaç kredisinin geri ödemesini yapabilecektir.

Emekli Vatandaşların Kamu Bankalarından 25.000 TL Alma Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşlar, emekli maaşlarını almış oldukları banka şubesi üzerinden internet şifresini oluşturacak şekilde Ziraat Bankası mobil uygulamasını erişim sağlayabilir ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecekleri giriş sonrasında 7 gün 24 saat boyunca istedikleri zaman dilimi içerisinde nakit kredi başvuru işlemlerini yapılabilir. Acil ihtiyaçların olması halinde banka üzerinden kredi kullanacak vatandaşlar, nakit kredilerinin 4 dakika içerisinde kullanabilir.

Ziraat Bankası şubelerinden Ziraat Bankası resmi internet sitesinde neden Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetleri numarası üzerinden kampanya ayrıntıları ile ilgili bilgiler alınabilir ve başvuru işlemleri buralardan da yapılabilir.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan PTT, Vakıfbank ve Halk Bankası üzerinden de aynı şekilde emekli maaşlarının alınması durumunda banka şubelerine gitmeye dahi gerek olmadan mobil uygulamaları kullanılması suretiyle vatandaşların istedikleri zaman başvuru işlemlerini gerçekleştirerek 25 bin TL’lik ödeme almaları mümkündür.

Böylelikle kamu bankaları ile PTT'den emekli maaşını alan vatandaşların, mobil bankacılık uygulamaları sitelerine erişim sağlayarak kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri ve sadece 4 ile 5 dakika içerisinde istedikleri 25000 TL'lik krediyi kullanmaları mümkündür.