Nakit İhtiyacı Olanlara 10.000 TL Ödeme ve Destek Parası Hesaba Yatıyor. Acil nakit ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme ve destek parası Yapı Kredi Bankası tarafından kendi maaş hesabı olan müşterilere ve kendi bireysel hesabı olan vatandaşlara verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını ve 36 ay vadeye kadar bu ihtiyaç için almış olduğunuz krediyi geri ödemesini kolaylaştıracağını söyledi. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankanın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor.

Nakit ihtiyacı olan ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar almış oldukları 10.000 TL destek kredisi başvurusu sonrasında banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabilir ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes alabilirler.

Yapı Kredi Bankası kampanya ile detayları paylaştı...

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son kampanyada 10.000 TL'ye kadar destek vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada 10.000 TL almak isteyen kişilere bazı şartlara uygun olması durumunda onay verilecek ve Para hesaba yatacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda kredi puanı en az 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bankalar ile arasında sorun olan kara listede olan ve kırmızı kalem yemiş olan vatandaşlar 10.000 TL için başvuru yapsalar bile kredi onay alamazlar.

Başvuru nasıl yapılacak?

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa SMS atabilir veya bankadan resmi internet sitesine girerek buradan başvuru gerçekleştirebilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile işlem yapacak olan kişiler Cep telefonlarından mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak boşluk bırakarak aylık gelir yazıp 4411 numarasını mesaj olarak gönderebilir. Beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabınıza yatacak.

Yapı Kredi Bankası ile ilgili diğer kampanyalar öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.