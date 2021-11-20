Kara Listede Olanlara Halkbank Üzerinden Mesaj Var, 25000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak

Kara listede olan vatandaşlara Halkbank üzerinden 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Daha önce bankalardan kredi almış veya kredi kartı kullanmış kişiler ödemeleri yüzünden icraya düşüp kara liste müşterisi olduysa bankalar tarafından tekrardan kredi başvurusu yaptıkları zaman onay alamazlar. Kara listede olan vatandaşlara kamu bankalarından olan Halkbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 25 bin TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Halkbank Kara listede olan vatandaşlara 25000 TL kredi vermek için de bazı şartlar oluşturdu. Özellikle emekli olan vatandaşlar için yapılan bu kampanya emekli maaşını Halkbank üzerinden alma şartı ile kredi onayı verilecek. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinden almıyorsanız ve kara listede olan bir müşteriyseniz halk banka emekli maaşınızı taşıyarak kredi başvurusu yapabilir ve kara listede olmanıza rağmen en az 25 bin TL onay alabilirsiniz.

Halkbank Kara listede olan vatandaşlara destek kampanyası detaylarını belirledi...

Öncelikli olarak Kara listede olan borçlarınızı kapatmış olmanız ve borcu yoktur kağıtlarını almış olmanız gerekiyor. Halkbank Kara listede olan vatandaşlara destek kampanyası olarak yapmış olduğu 25000 TL kredi için kara listede olan borçlarını kapatmış olmasını istemektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi emekli olan vatandaşların emekli maaşı Halkbank üzerinden alması şartı ile kredi kullanabilecektir. Halkbank emekli maaşı almayan müşteriler maaş taşımasını yapıp ilk maaşını çektikten sonra banka şubelerine giderek kimlik ve borcu yoktur kağıtları ile birlikte kara listeden çıkmak için kredi başvurusunda bulunabilir.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ise Halkbank üzerinden maaş alması şartı ile kredi kullanabilir. Ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerinde 12 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Sigortası yeni olan veya düzensiz olarak yatan vatandaşlar Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa kefil vererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Halkbank yapmış olduğu Bu kampanyada bireysel olarak kredi verdiği için ayrıca devlet memuru vatandaşlara da Kredi imkanı sağlıyor. Daha önce banka sicili bozuk olan devlet memuru olan kişiler Halkbank şubelerine giderek 25 bin TL ve üzerinde kredi başvurusunda bulunabilir.