Nakit İhtiyacı Olanlar Dikkat! Hesaplarınızı Kontrol Edin, 10.000 TL Yatmış Olabilir. Nakit gereksinimi bulunan vatandaşlar, 10.000 TL'ye varan ödeme alabilmek amacıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirerek anında hesaplarına yüklenme alabiliyor.

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, 10.000 TL’ye varan ödeme alabilmek amacıyla başvuru işlemlerini yapmaları yeterlidir. 36 aylık vade seçeneği ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde sunulan kredi kampanyası duyurusunu resmi internet sitesinden duyuran Yapı Kredi Bankası, kredi notu 1200 ve daha da üzerinde olan vatandaşlar açısından başlattığı bu kampanyada başvuru işlemlerini gerçekleştirecek kişilere kendi hesapları bu bankada olması halinde şubelere gitmeye de gerek olmadığını kredi avantajı sağlayacaktır. İhtiyaç kredisi kullanmak amacıyla acil ihtiyaçlarımızın olması durumunda 5 dakika içerisinde sizlere kredi neticesini sunacak Yapı Kredi Bankası, kredi notuna göre faiz oranlarından faydalanarak en düşük faiz oranları ile sizlere avantajı sunar. Acele edin ve bu kampanyayı kaçırmayın.

Yapı Kredi Bankası SMS İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini yapacak olan kişilere öncelikli olarak SMS ile kredi avantajı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakıp kimlik numaralarını yazdıktan sonra bu mesajı 4411 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve 5 dakika içerisinde kredi onayının alınmasından hemen sonra gerek Yapı Kredi bankasının herhangi bir şubesine gitmek gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden direkli bir şekilde hesaba 10.000 TL'nin aktarılması mümkündür.