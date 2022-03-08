Nakit ihtiyacı olan kişilerin Çarşamba gününden sonra hesaplarına 5000 TL ödeme yapılacak

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle kişilerin acil paraya ihtiyaçları olması durumunda başvuru yapmış olduğu bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak vatandaşlara nakit kredi imkanı sağlamaktadır. Özellikle düşük limitli 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan bankalar çarşamba gününden sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz ve düşük faizli kredi onayı sunacak.

Sizlerde Acil para ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız qnb Finansbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak hemen t.c. kimlik numaranız üzerinden oturduğunuz yerden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Qnb Finansbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapacaktır. 5000 TL ile 50 bin TL arasında Kredi kullanmanız durumunda banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluştururken 50.000 TL üzerinde kredi onayı alırsanız En fazla 24 ay vadeli olarak Kredi kullanabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Hesabınıza parayı nasıl aktarırsınız?

Qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları ihtiyaç kredisi sonrasında ilk taksit ödemesini 45 gün ve 90 gün arasında erteleme yaparak da kullanabilir.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar Banka hesabı olması durumunda qnb mobil uygulamasına internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilir. Bu şekilde banka şubelerine gitmeden Kredi kullanmış olursunuz. Banka hesabınız yok ise en yakın şubeye giderek sadece kimliğinizi verip gişeden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu tamamlayarak Hesabınıza parayı yatırabilirsiniz.

Güncel faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar qnb Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir ve kendi güncel kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir.