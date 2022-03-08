İş Bankası Üzerinden Kefilsiz ve Gelir Belgesiz Olacak 40.000 TL Nakit Duyurusu Yapıldı, Hem Online Hem Bankadan

İş Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde nakit Kredi vereceğini açıkladı. İş Bankası düşük faiz oranları ile birlikte son yapmış olduğu kredi kampanyası olan 40.000 TL nakit kredi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşların kefilsiz ve gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanacağı hakkında bilgileri yayınladı. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilir isterseniz kredisi en düşük faiz oranları ile İstediğiniz zaman hesabınızdan da kullanabilirsiniz.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın hesabı olan müşteriler şubelere gitmeden istedikleri zaman kredi kullanabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda İş Bankası şubelerine gitmeden bankanın İşCep uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sunacaktır. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenecek ve onaylanan tutarı kendi İş Bankası hesabına yatıracak.

Gelir belgesiz olarak daha önce 15 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisi şimdilerde ise 40 bin TL'ye kadar verilmektedir. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

İş Bankası üzerinden kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa rıca en yakın İş Bankası şubesine gidebilir İş Bankası ATM sine gidebilir bankanın resmi internet sitesine girebilir ve müşteri hizmetleri numarasını arayabilir. Yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi değerlendirilmesi hızlı bir şekilde yapılacak ve sizin banka kredi notu 1350 üzerinde olması durumunda onay alacaktır. Diğer kampanyaları ve bankanın güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız İş bankası'nın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz.