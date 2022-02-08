Nakit Gereksinimi Olan Bireylere Akbank’tan 45 bin TL Ödeme Olanağı, Para ATM’den Alınabilecek…

Nakit gereksinimi olan her bireye Akbank’tan 45 bin TL ödeme geliyor. Bu bahsi geçen meblağ, ATM’den çekilebilecek. Son dakika haberi formunda basına yansıyan bu gelişmede işlem yapan herkesin destekten yararlanabileceği açıklandı.

Nakit gereksinimi olan her bireye Akbank’tan 45 bin TL ödeme geliyor. Paralar tamamen zahmetsiz bir şekilde ATM’den çekilebilecektir. Akbank tarafından uygulamaya konan kampanyaya başvuru gerçekleştirerek 45 bin TL’lik ödemeyi alabilirsiniz. Bankanın resmi web sitesinden gerçekleştirilen duyuruda gereken birçok açıklama da yer alıyor.

Ekonomik açıdan sorun çeken ve bankalardan da beklediği yardımı göremeyen her bireye Akbank uygun düzeydeki faiz oranlarıyla kredi onayı seçeneği sunmaya başladı. Verilecek olan bu önemli kredide 36 ay vadelik seçenekler bulunuyor. Akbank tarafından başlangıcı yapılan bu kampanya son dakika haberi şeklinde herkesle paylaşıldı.

Akbank’tan Kampanyayla Alakalı Duyuru Geldi

Akbank’ın başlattığı bu önemli kampanyada 45 bin TL’lik ödemenin herkese değil bankanın belli müşterilerine yapılacağı açıklandı. Kampanyada bulunmak isteyen bireyler, banka hesaplarının olması halinde bankanın internet bankacılığı sistemi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirip onay alabileceklerdir. Bankanın uygulamaya koyduğu bu önemli kampanyaya ilişkin işlem gerçekleştirecek olanlara banka anında sonucu yollayacak.

İhtiyaç kredisinden yararlanacak olanların kredi notu durumuna göre bu kredi verilecek. 36 ay vade opsiyonları veren Akbank kendi bünyesinden kredi kullanan bireylere de ilk ödeme sürecinde 3 aylık bir erteleme seçeneği sunacaktır. Akbank ile başvurusunu tamamlamak isteyenler SMS ile kredi başvurusunda bulunabilecekler.

SMS yoluyla başvuruda bulunabilmek için Kredi yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 4425 numaralı hatta gönderin. Başvuruda bulunan kişilere kısa sürede netice bildirilecektir.

Telefona gelmiş olan onay mesajıyla kredi anında sorunsuz bir şekilde kullanılmaya başlanabilir. Akbank’ın müşterilerine karşı sunduğu bu kampanyaya katılmak isteyen bireylerin kredi notunun ön planda tutulduğunu bilmesi gerekir.

Kredi notu istenen düzeyde olmayanlara kredi onayı gelmez. Kredi notu açısından en az 1200 ve üzerinde bir notun bulunması halinde banka kredi onayı verir. Detaylar için bankayla iletişime geçebilirsiniz.