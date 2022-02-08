Cumhurbaşkanı Geçtiğimiz Gece Açıkladı! Mecliste Duyuruldu: Asgari Ücrete Yeni Zam mı Geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Asgari maaşa tekrar mı zam geliyor? İşte müjdeli olan o ilgi çekici haberin tüm önemli detayları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gece bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla beraber asgari ücrete gelecek olan zamların da emekli zamları gibi yılda iki kez geleceğini duyurmuş oldu. Yapılan güncel asgari ücret zammıyla 4253 TL olan ve kişileri mutlu eden bu gelişme sonrasında yeni bir haber daha gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin enflasyon durumu doğrultusunda Temmuz ayında emekli olan bireyler ile artık asgari ücretle çalışan kişilerin maaşına da zam geleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altı ay sonra asgari maaş için tekrar görüşmelerin gerçekleştirileceğini açıklamış oldu.

Şayet bu önemli yöndeki karara herhangi bir onay gelecek olursa 2023 Ocak ayında değil de 2022 Temmuz ayı içerisinde asgari ücrete yeni bir zam gelmiş olacak. Bu durumun birçok vatandaşın hayatını daha da rahatlatacağını ifade edebiliriz. Günümüzde birçok birey, geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Bu zamlar bu yüzden de son derece büyük önem taşıyor. Zaman içerisinde oluşacak yeni gelişmelerin başlangıçları da daha şimdiden gündemde yer alıyor.

Temmuz Ayı Asgari Ücret Zam Ayı!

Asgari ücret zamları bilindiği üzere her senenin başında yapılmaktadır. Emekli maaşlarına gelen zam ise altı ayda bir enflasyon düzeyine göre yapılıyor. 2022 senesinde gerçekleştirilen asgari ücret zammıyla beraber 4253 TL ödeme alınmaya başlanacak. Ocak ayında başlayan bu zamla beraber müjdeli haberi veren de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

2022 senesinin Temmuz ayı itibarıyla yapılacak olan görüşmelerde emekli zammıyla beraber enflasyon düzeyine göre asgari ücretli biçimde çalışanlara da zam geleceği konuşulmaya başlandı. Asgari ücretle çalışanlar bu haberi duyar duymaz son derece mutlu oldu. İlerleyen günlerde bu özel konuya dair neler olacağı merak ediliyor. Gelişmeleri size her zamanki gibi birebir aktarıyor olacağız. Takipte kalın. Böylece gelişmeleri hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz.