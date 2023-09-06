Ekonomik gelişmeler devam ederken, vatandaşları zor durumda bırakan koşullar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlerde yaygın olarak kullanılan mutfak tüpleri için yeni bir fiyat artışı açıklandı. Tüketiciler artan maliyetler karşısında şaşkına döndü. Mutfak tüplerinin fiyatı ne kadar arttı?

Türkiye'de ithal bir ürün olan LPG'nin fiyatları arttı. Bu artış hem otogaz hem de mutfak tüplerini etkiledi ve bu durum farklı oranlarda fiyat artışlarına yol açtı. Bu sebeple, mutfak tüplerinin maliyeti de arttı. Buna karşılık olarak tüm tüp şirketleri fiyatlarını buna göre ayarladı ve bu yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Peki son artışlar sonrasında tüp fiyatları ne kadar oldu? Şimdi son güncellemenin vatandaşın sırtına yüklediği yeni yükün ne kadar olduğuna bakalım.

SON ARTIŞLAR SONRASI FİYATLAR UÇTU

Mutfak tüpleri için fiyat araştırması yapıldığında, şirketler arasında çok az farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, tüp fiyatlarındaki farklılık öncelikle konumdan, özellikle de il düzeyinden etkilenmektedir. Bu eşitsizlik, yalnızca son yakıt fiyat artışları nedeniyle biraz daha yükselen nakliye maliyetlerine de bağlanabilir. Mutfak tüplerinin satış fiyatı belirlenirken tüm bu masraflar göz önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye'nin lider tüp markası Aygaz, yaygın bayi ağı ile vatandaşlara hizmet vermektedir. Aygaz'ın son fiyat açıklamasına göre, İstanbul Anadolu yakasında 12 kg'lık mutfak tüpünün fiyatı 550 TL'ye yükseldi. Fiyatlardaki yaklaşık yüzde 10'luk bu artış, şüphesiz vatandaşların cüzdanlarını daha da zorlayacak ve tüp giderlerinin neden olduğu mali sıkıntıyı daha da artıracaktır.

İLK TÜP ALIMI NE KADAR OLDU?

Tüpü olmayan ve ilk kez tüp almayı düşünen kişilerin mutfak tüpü almak istediklerinde boş tüp almaları gerekmektedir. Boş bir tüpün şu anki fiyatı 340 TL'dir, ancak bu maliyet şirkete göre farklılık gösterebilir. Bir tüp satın alındığında, ilk ödemenin üzerine ek bir depozito ödenmesi gerekmekte olup, bu da ilk tüp için toplam 890 TL'lik bir fiyatla sonuçlanmaktadır.