Murda’ya Seyirci Para Attı! Oryantal Didem “Dansöz Müyüz?” Sözüne Kızdı

Murda, önceki gün bir plajda sahne aldı ve sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. O sırada bir seyirci Murda’ya sahnede olduğu sırada para attı ve sanatçıdan tepki gördü. “Dansöz müyüz, sana fakir mi görünüyoruz? Sana o paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol.” şeklinde ifadeler kullanan Murda, bu açıklaması ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Oryantal Didem ise Murda'nın seyirciye yapmış olduğu bu açıklamaya yanıt verdi ve dansöz müyüz şeklinde çıkışa tepki gösterdi. Rapçi Murda kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rapçi Murda(38) son olarak ünlü şarkıcı Hadise ile İmdat isimli şarkısını sevenleri ile buluşturarak adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz gün plajda sahne alan Murda sevilen şarkılarını seslendirmeyi ihmal etmedi. Fakat ünlü rapçiyi sinirlendiren bir olay oldu. Bir hayranının Murda'nın yüzüne para fırlatması sonrasında çıkıştı ve bazı açıklamalarda bulundu. Ünlü rapçi seyircinin yapmış olduğu hareket sonrasında şarkısını yarıda kesti ve tepkide bulundu.Para atmasına karşılık “Sana fakir mi görünüyoruz?” diye soran Murda, “O paranın 200 katını senin suratına fırlatırım.” dedi.

Oryantal Didem Kınalı Kimdir?

Son olarak şarkıcı Hadise ile İmdat şarkısını çıkaran rapçi Murda'nın sözlerine bir tepki oryantal Didem Kınalı'dan geldi. Sosyal medya hesabından Murda’nın açıklaması hakkında bir paylaşımda bulunan oryantal Didem, orada böyle bir şey yapılmasının hoş olmadığını belirtti. Diğer taraftan düğünlerde ve derneklerde Sibel Can ya da İbrahim Tatlıses’in kafasından aşağı para attıklarını gördüklerini ve bunu bildiğini söyleyen Didem, plajda ise bu durumun yapılmasının hoş olmadığını belirtti.

Kendisinin yalnızca dansöz değilim kelimesine takıldığını söyleyen oryantal Didem, aşağılayıcı bir kelime kullanılıyorsa farklı bir seçim yapılabileceğini belirtti. Bu tarz olaylarda dansöz kelimesinden çok sıkıldığını açıklayan oryantal Didem meslektaşlarının da bu durumdan sıkıldığını ve onların adına konuştuğunu söyledi.