Bal Fiyatları Beklentinin Üstünde Yükselebilir

Çam balı, son iki yıldır başta Mula olmak üzere orman yangınları nedeniyle tehlikede. Üreticiler, balın ağırlığının 400 liradan fazla olacağı konusunda uyardı. İklim krizi nedeniyle bal üretiminde yaşanan düşüş, orman yangınlarında daha da tehlikeli boyutlara ulaştı.

Mula'da yaklaşık 14 bin arı barınağının %70'i yanarak kullanılamaz hale geldi. Kalan% 30'da Basra böcekleri neredeyse ortadan kayboldu. Mura'nın arıcısı SÖZCU'ya özel açıklama yaptı.



"Tamamen Marmaris'te Tükendi"

Mura Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Shamil Tungkai Bestoy ve Marmaris Osmanier'in arıcılarından Mehmet Yusel, son on yılda bal üretimini değerlendirdi. Bay Bestoy şunları söyledi: "Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si Anadolu'dan, yüzde 85'i Muğla'dan geliyor. Muğla'nın yüzde 35'i Marmaris'teydi ama artık bitti" dedi.



Bestoy, "Göçebe arıcıların gidecek hiçbir yeri yok" dedi. Bu arada Ussel, bunun devam etmesi halinde balın ağırlığının 400 lirayı geçeceğini savundu. "Neredeyse 14 bin arı barınağı vardı."

Mula genelinde ilgili makamlar tarafından kurulan yaklaşık 14 bin arı konaklama yeri olduğunu gösteren Beştoy, "Her yıl bu alandaki arıcı sayısı köy muhtarı, bölgedeki başlıca arıcılar ve ilçe tarım sektörü personeli. .. Şu anda bu noktaların %70'i yanıyor ve arıcı yerleştirilemiyor” dedi.



Bestoy, "Aslında 0 değil" diyor. "Yanma bölgesi de sıcaktan etkilendi ve Basra'nın verimi düştü.

Basra, iklim krizi nedeniyle son 3-4 yıldır düşüşte. Marmaris'in Osmaniye, Byle, Kamiyani, Orhanie ve Datta ilçelerinde arıcılar hazır. Mevcut tanıma göre yeni bir güncellemeye ihtiyaç var. Ne yazık ki, bu yapılmadı. Bunu son yangından beri söylüyoruz ama nedense yapılmadı.

Arıcılar bir ay sonra nereye dönecek?

Beştoy, meselenin puanları artırmak değil, mevcut durumu değerlendirip arıcıya çözüm önermek olduğunu açıkladı.

"Çiçek balı için Anadolu'ya kovan getiren arıcılar, ağustos sonunda onları Marmaris ve Datta'ya mı koyarlar? Her yer yandı.

Şu anda Mula'da sadece Jerkesik ve Kıran bölgeleri kalıyor, ancak zaten kendi yetenekleri var. Eski çam verimi gitti.

100 arıcıyı barındırdığınız yer 50 arıcıyı bile ağırlayamayabilir. Ürtiker sayısını, yer sayısını, kapasitesini hesaplamanız ve bir çözüm önermeniz gerekir. Bunu yıllardır söylüyoruz ama geçen yılki yangında bunu tespit edemediler.

Bu devam ederse arıcıların yarısı gidecek, diğer yarısı koyduğu yerde kalacak ama ne gibi sorunlarla karşılaşacağını bilmiyor. Börekler o kadar iyi paylaşılıyor ki, diğer bölgelerde arıcılar ve yerliler arasında çatışmalar olacak. "