Asgari Ücretliler Bu Haber Size! Temmuz Ayında Asgari Ücrete Yeni Zam Geliyor. Türkiye'de yaşayan ve asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir haber geldi. Enflasyon rakamlarından meydana gelen önlenemez artış, piyasa ürünlerinin fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansımaya devam ediyor. Masrafların ve faturaların devamlı artış gösterdiği bu dönemde vatandaşlara 2022 senesi başında yapılan zam tamamen eridi. 2021 senesi sonunda enflasyonun rakamlarındaki artışa paralel bir şekilde asgari ücret ile çalışan vatandaşı korumak isteyen devlet, asgari ücretin net tutarından rekor zam yapmıştı.

Asgari ücret ara zammı ile ilgili son dönemlerde Türkiye piyasalarında tartışmalar devam ediyor. Sokağın nabzını tuttuğumuzda A'dan Z'ye hemen her şeyin 0 oranında fiyatının yükseldiğini söyleyen vatandaşlar, hükümetin oraya bir el atmasını bekliyor.

Hükümet Kanadından Asgari Ücret Ek Zammı İle İlgili Peş Peşe Açıklamalar

● Adalet ve Kalkınma Partisi kurmaylarından Numan Kurtulmuş yapmış olduğu bir açıklamasında asgari ücretin zam ile neticelenmesi mümkün olabilir şeklinde konuşmuştu,

● İşin belki de esas sorumlusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmış olduğu açıklamada asgari ücrete Ekstradan bir zam yakılmasını mantıksız bulduğunu söylemişti.

● Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur ittifakı ortağı milliyetcihareketpartisi Sakarya milletvekili Saffet Sancaklı yapmış olduğu Bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve temmuz ayı içinde asgari ücrete ek zam yapılacağını söylemişti.

Tüm bu gelişmelerin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım sağladığı bir canlı yayında anormal bir durum yaşanması halinde asgari ücretin yeniden ele alınabileceği ancak asgari ücret tespit komisyonunun genel itibari ile her yıl aralık ayı içinde kararını verdiğini söyledi.

Önümüzdeki temmuz ayı içerisinde asgari ücrete ek zam yapılması ihtimali çok yüksek