Murat Yıldırım Teşkilat Dizisine Ömer Karakteri ile Dahil Oldu!

Pek çok dizi hayranı Teşkilat dizisinin 3. sezonunda yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyordu. TRT 1 ekranlarında 2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da 49. bölümünü izleyici karşısına çıkaracak olan proje merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. İzleyici grubu dizinin 49. yeni bölümünü izlerken büyük bir şaşkınlık yaşayacak ve neler olduğunu anlamakta zorluk çekecek. Dizi ekibi Ankara'dan sonra İstanbul'da çekimlere devam ediyor ve aksiyonu bol sahneleri ekranlara taşımak için hazırlık yapıyor.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım tarafından hayat verilen Ömer hikayesi de Teşkilat isimli televizyon dizisi projesinde seyirci grubunu derinden sarsacak ve merak uyandıracak. Seyirci kitlesi Ömer'in geçmiş zamanda Zehra ile neler yaşadığını çok merak ediyor ve ikili arasında gelecekte bir şey olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Deniz Baysal ile Murat Yıldırım ikilisi söz konusu dizi projesinin 2. sezonun ortalarından sonra yaşanan izleyici kaybını projeye geri kazandırmak için çaba gösterecek. Deniz Baysal ile Murat Yıldırım büyük bir mücadele içine girerken çift arasında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu olacak.

TRT 1 ekranlarında milyonlarca izleyici Teşkilat dizisini takip edecek ve projenin eski sezonunda olduğu gibi büyük bir etki yaratıp yaratmadığı görülecek. Diğer taraftan başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın hayranları da oyuncunun Teşkilat dizisine dahil olması ile büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ünlü ismin hayranları oyuncunun Teşkilat dizisine dahil olduğunu öğrenmesi sonrasında dizinin çok iyi bir çıkışa imza atacağını düşündü.

Dizi projesi 3. sezonu ile TRT 1 ekranlarında yenilenen hikayesi ve yepyeni kadrosu ile ekranlara damga vurmak için hazırlık yapıyor. Bunun yanı sıra Murat Yıldırım tarafından hayat verilen Ömer karakterinin hikayesi de detaylar ile ilgileri üzerine çekti.

Dizi projesi ilk bölümünden bu yana reyting oranlarında zirvede yer aldı ve seyirci kitlesinden büyük bir ilgi ve sevgi gördü. Dizi yayınlanan 3. sezon tanıtımları ile de seyirci kitlesinin beklentisini yükseltti. Proje, yenilenen hikayesi ve kadroya dahil olan oyuncu kadrosu ile 3 sezonu ile tekrardan gündem oldu. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ise Teşkilat dizisine Ömer karakteri ile dahil olarak adından söz ettirdi.

Ekip dizinin yeni sezonunda göreve İstanbul'da devam edecek ve bu şekilde yeni bir dönem yaşanacak. Ömer karakteri ise genç yaşta babasız büyüyerek ailesinin yükünü sırtlamış bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra kardeşinin pusuya düşürülmesi sebebiyle hayatı yıkılan ve intikam yemin eden Ömer karakteri yaşanan bu olayın sorumluluğunu ararken bazı gerçekler ile de yüzleşecek.

Yeni sezonda Teşkilat’ın hikayesinde Milli İstihbarat Teşkilat’ının isimsiz olan kahramanları canları pahasına ülkeleri için düzenlemiş oldukları operasyon sonucunda şirketi yok etmeyi başaracak. Bunun sonucunda ise ülkeye yönelik yabancı istihbarat servislerinin onlarca sene öncesine dayanan terörizm faaliyetleri de görülecek.