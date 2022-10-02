Denizbank’tan 50.000 TL Tutarlı 0,88 Faiz Oranlı Kredi Kampanyası...

Denizbank tarafından 50 bin lira tutarlı ve 0,88 faiz oranlı kredi kampanyası başlatıldı. Bankada hesabı bulunan vatandaşların yanı sıra hesabı olmayan kişilerde düşük faiz oranlarından faydalanabilecek. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, düşük faiz oranlı krediyi kullanabilmeleri için önceden banka üzerinden kredi kartı kullanmış olmaları gerekir.

Kullanılan kredi kartı ile beraber kullanılmış olan ürünlerin düzenli bir şekilde ödemesi de aranan diğer seçenek olarak ortaya çıkıyor. Bankanın belirlemiş olduğu politikalara uygun hareket eden vatandaşlar 50 bin lira turalı ve 0,88 faiz oranlı ihtiyaç kredisine katılım sağlayabilecek.

Denizbank’ın Belirlediği Kredi Politikaları

Denizbank üzerinden kullanılacak olan 50 bin lira tutarlı ve 0,88 faiz oranlı krediyi kullanmak isteyen kişiler, bankanın belirlemiş olduğu politikalara uygun bir müşteri profiline sahip olmaları gerekir. 18 yaşından büyük olmak ve TC vatandaşı olmak koşulu ile 50 bin liralık krediye başvuru yapabilirler. 36 ay vadenin bulunduğu kredi de ilk ödeme ise 3 ay sonra yapılabilecek. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar 50 bin liralık kredi imkânından faydalanabilirken, 0,88 faiz oranından faydalanmaları için kredi notunun 1750 ve üzerinde olması gerekir.

Denizbank Kredi Başvurusu...

Denizbank tarafından kullandırılacak olan 50 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişilere 36 ay vade tanınıyor. En yakın banka şubesine giderek veya zamanı olmayan vatandaşlar için SMS atarak başvuru yapılabilir. Cep telefonundan mesaj kısmına girilerek 3280 nolu numaraya kredim yazarak mesaj atılabilir. Kredi başvuru yapıldıktan sonra başvuru sahibine hızlı bir şekilde kredi sonucu bildirilir.

Onaylanmış olan tutar kişinin hesabına aynı gün içinde aktarılır. Denizbank 50 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen müşteriler bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirerek başvurularını yapabilir. Cep telefonundan 3280 nolu numaraya atılan mesaj sonucunda banka hızlı bir şekilde başvuru sahibine dönerek kredi sonucu bildirir. Onaylanmış olan kredi tutarı ise hemen hesaba aktarılır.