Murat Ünalmış'tan Müjdeli Haber Geldi, Sonunda Özlem Bitiyor!

FOX TV'nin yeni dizisi Gülcemal ilk bölümünü 6 nisan Perşembe akşamında seyirci karşısına çıkaracak. Özellikle projenin perşembe akşamlarında yer alması çok anlamlı bir hareket oldu. Efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında 4 sezon boyunca aynı gün yayınlanmış ve ünlü oyuncu Murat Ünalmış bu dizide performans sergilemişti. Bir zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış bu karakter ile hafızalara kazınmış ve pek çok kitlenin hayranlığını kazanan bir oyuncu olmuştu.

Aradan geçen uzun bir süre sonrasında Murat Ünalmış tekrardan dizi setlerine dönüş yapma kararı aldı ve Gülcemal isimli projeyi tercih etti. Dizinin kadın başrol oyuncusu ise Melis Sezen oldu ve ikilinin arasındaki uyumun nasıl olacağı tartışma konusu haline geldi. Murat Ünalmış'ın yeni dizisinde partneri olacak olan Melis Sezen de Gülcemal dizisiyle önemli bir kariyer sınavı vererek adından söz ettirecek. Bugüne kadar rol aldığı tüm dizilerde sert erkek rollerine hayat veren Murat Ünalmış tercihleri ile hayranlarının beğenisini topluyor.

Yeni dizisinde de yine benzer bir karakter ile hayranları ile buluşacak olan Murat Ünalmış oyunculuk yeteneklerini ekran başındaki seyircilerin beğenisine sunacak ve karizmasını konuşturacak. Dizinin ilk bölümü perşembe akşamında ekranlarda yer alacak ve heyecanlı bir serüven seyirci karşısına çıkacak. Gülcemal annesi sebebiyle bir canavara dönüşecek ve Deva ile karşılaşması sonucunda büyük bir değişim onu bekliyor olacak. Sosyal medyada Murat Ünalmış'ın yeni dizisi ile ekranlarda yer alacak olması dikkat çeken bir konu oldu ve ünlü oyuncunun hayranları övgü dolu yorumlar yazdı.

Murat Ünalmış'ın hayranları oyuncu çok özlediklerini çok beklediklerini ve sonunda ona kavuşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Oyuncuya daima destek veren hayran grubu her zaman Murat Ünalmış'ın yanında olduklarını belirtti.