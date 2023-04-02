TC kimlik numarası son rakamları 0 ile 8 arasında olanlara müjdeler verildi, Bankalara gitmenize gerek yok! Ödeme alın

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası üzerinden duyuru paylaşıldı. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecek olan yeni ihtiyaç kredilerinde, T C kimlik numaraları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirecek ve kısa süre içerisinde bir sorgulama yapılarak sizlerin bu banka üzerinden ne kadar onay aldığınız görülecektir.

2 Nisan ve 30 Nisan arasında gerçekleştirilecek olan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, şubelere gitmelerine gerek kalmadan, hem SMS ile hem de internet üzerinden başvuru yapmaları mümkün olmaktadır.

50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası hesapları üzerinden alacakları internet şifreleriyle birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar hemen ilk taksit ödemelerinde hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakikada sonuç alabilmektedir.