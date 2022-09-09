Kraliçe Elizabeth'in Ölümünden Sonra Tahta Kim Geçti, Elizabeth'in Oğlu Kral 3. Charles Kimdir?

Kraliçe 2. Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi sonrasında İngiltere kralı olan Prens Charles'ın hayatı da araştırma konusu oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Kraliçe II. Elizabeth'in dün yaşamını yitirmesi sonrasında İngiltere Kraliyet tahtına kimin geçeceği merak konusu olmuş ve konu gündeminin en üst sıralarında yer almıştı. İngiltere 10 günlük yas sürecine giriş yaparken Prens de annesinin hayatını kaybetmesi sonrasında İngiltere'nin yeni Kralı oldu. Prens Charles görevde bulunan Birleşik Krallık tarihinin en yaşlı prensi olarak biliyordu ve şimdi ise Kral oldu.

Prens Charles kimdir, kaç yaşında?

Londra'da 14 Kasım 1948 tarihinde dünyaya gelen Prens Charles'ın tam adı Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor'dur. Philip Mountbatten ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu olan Prens Charles, annesi olan Kraliçe 2 Elizabeth'in ölümü sonrasında tahta geçerek Kral oldu ve gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.

VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya gelen Prens Charles, çiftin ilk çocuğudur. Eğitim hayatında ise Prens Charles’ın Gordonstoun ile Cheam okullarında eğitim gördüğü bilinmektedir. Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde eğitim süreci geçirdiği bilinen Prens Charles, lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da Galler dili ve tarihi eğitimini üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde gören Charles, pek çok başarılı işe imza atmıştır.

Prens Charles, "The Prince's Trust" vakfını 1976 senesinde kurmuş ve 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet vererek adından söz ettirmiştir.

Camilla Parker Bowles kimdir, kaç yaşında?

Diana Spencer ile 1981 senesinde evlenen Kral Charles, bu evlilikten Prens Harry ile Prens William isminde iki çocuğa sahiptir. Kral Charles, eşi Diana Spencer’dan 1996 senesinde boşanmış ve 2005’te ise Camilla Parker Bowles ile evlenmiştir.