Mükemmel Eşleşme Dizisi 5. Bölüm Fragmanında Neler Oldu? Bölüm Özeti

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesi oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve senaryosu ile ilgileri üzerine çekmişti. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizi cumartesi akşamlarına damgasını vurmayı başardı ve başarılarıyla adından söz ettirdi. 5. bölümü ile 13 Ağustos cumartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren yapım, dizi hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Peki mükemmel eşleşme Pınar kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli?

Mükemmel Eşleşme Oyuncuları Kimdir?

Ekranlara gelen 1. bölümü ile seyirci kitlesinin kalbini çalan ve büyük beğeni kazanan söz konusu projenin oyuncu kadrosunda Gizem Sevim, Ahmet Kayakesen, Asuman Dabak, Eylül Öztürk, Ayşegül Günay, Ayhan Taş, Volkan Severcan, Ayşen Sezeral ve Cem Zeynel Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Mükemmel Eşleşme Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

İlk bölüm itibarıyla seyirci kitlesinin beğenisini toplayan diziye Ebru Şam'ın dahil olduğu öğrenildi ve oyuncunun Ece isimli karaktere hayat vereceği açıklandı. Peki Ebru Şam kimdir, Mükemmel Eşleşme Ece kimdir, gerçek adı nedir? Yeni bölümde Pınar ile Kerem'in aşkı tehlikeye girerken Ebru Şam tarafından hayat verilen Ece’nin Türkiye’ye geri dönmesi ile yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Annelerinin isteği sonucunda tanışan ve evlilik kararı alan çiftin kısa süre içerisinde aralarında bir aşk başlamıştı. Dizi Kerem ile Pınar'ın mutlu bir aile kurmasına konu edinirken yeni bölümde Ece'nin diziye katılması ise dengeleri alt üst edecek.

Kerem'i Terk Eden Eski Sevgilisi Ece Türkiye'ye Dönecek

Uzun bir süre önce kendisini terk edip İngiltere'ye yerleşen Ece isimli karakter Türkiye'ye dönecek ve Kerem'in aklını karıştırmaya çalışacak. Kerem'i hiç unutmamış olan Ece onu terk ettiği için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Yaşadığı pişmanlık Kerem'i büyük bir sıkıntı haline getirmesine sebep olmuştur ve Ece gözü kara bir aşık haline gelmiştir. Tek isteği Kerem'i geri kazanmak olan genç kadın tehlikeli ve çok büyük bir plan ile eski sevgilisinin hayatına dahil olmaya çalışacak.

Mükemmel Eşleşme Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşanacak? Mükemmel Eşleşme 13 Ağustos 5. Bölüm Özeti

Dizinin yeni bölümünde gizemli bir adam da mahalleye gelecek ve Cevat ile Firuze'nin evini gözetleyip aileyi takip etmeye başlayacak. Hiç kimseyle göz göze gelmeyen ve kimseyle konuşmayan gizemli adamın amacı merak edilecek. Sıcacık insan hikayelerinin ve kocaman kalabalık bir ailenin anlatıldığı Mükemmel Eşleşme dizisi 5. yeni bölümüyle 13 Ağustos cumartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşacak.

Mükemmel Eşleşme Pınar Kimdir, Gizem Sevim Kimdir, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Yeni dizisinde Pınar karakteri ile geniş kitlelere hitap eden ünlü oyuncu Gizem Sevim ilk oyunculuk deneyimi Gülümse Kaderine isimli diziyle gerçekleştirmiştir. Bu günlerde ise Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesinde Pınar karakterine hayat veren genç oyuncu sergilediği oyunculuk performansıyla hayranlarından beğeni toplamaktadır.

Mükemmel Eşleşme Nerede Çekiliyor?

İstanbul'da gerçekleştiği bilinen dizi çekimlerinin semti merak konusu oldu ve seyirci kitlesi konu hakkında araştırmalarda bulundu. Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran ve hikayesi ile ilgileri üzerine çeken Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesi İstanbul'un yanı sıra Kocaeli'nde de çekimleri gerçekleştiriyor. Görücü usulü evliliğe şiddetle karşı çıkan Pınar ile Kerem karakterleri birbirlerine ilk görüşte aşık olmuştur ve onlar da annelerinin kendilerinden istediği gibi evlenmeye karar vermiştir.