Talat Bulut ile Akın Akınözü Yeni Dizi Çekecek

Talat Bulut ile Akın Akınözü isimli iki başarılı oyuncu bir süre önce performans sergiledikleri dizilere veda etmiş ve yeni dizileri ile merak konusu olmuştu. İki ünlü oyuncu rol aldıkları dizilerde kendilerinden beklenen çıkışı gerçekleştirememiş ve bu sebeple bir miktar hayal kırıklığına uğratmıştı.

Etkileyici bir çıkışa imza atamayan Talat Bulut ile Akın Akınözü ikilisi yeni bir dizi projesi ile isimlerinden söz ettirdi ve merak konusu oldu. Bir süre önce Kaderimin Oyunu isimli projede rol alan ünlü oyuncu Akın Akınözü pek çok hayranı tarafından beğeni toplamıştı. Diğer taraftan Kaderimin Oyunu dizisi hikaye noktasına bazı eleştiriler almış ve senaryoda eksiklikler olduğu konuşulmuştu. Senaryo ile ilgili problemler sebebiyle kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen Akın Akınözü bu defa yeni dizi ile hayranları karşısına çıkacak. Ünlü isim Hercai gibi tüm dünyayı etkileyen ve toplamda 3 sezon süren bir projeye veda etmiş ve kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştirmişti. Daha sonra başarılı oyuncu Akın Akınözü Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ile birlikte rol almış fakat arzu edilen çıkışı gerçekleştirememişti. Bu durum oyuncudan beklentilerin artmasına sebep oldu ve yeni proje merak edildi.

Yeni rol arkadaşı Akın Akınözü ile benzer bir durum yaşayan ünlü isim ise Talat Bulut oldu ve oyuncu yeni dizisi ile araştırıldı. Tecrübeli oyuncu Talat Bulut, Yasak Elma dizisinde uzun süre boyunca performans sergilemiş ve Halit isimli karaktere hayat vermişti. Yasak Elma'ya veda etmesi ardından geçtiğimiz sezonda Mahkum dizisinin oyuncu kadrosuna katılan ünlü isim beklentileri karşılayamamıştı. Mahkum dizisinde “Sinyor” karakteri dizinin senaryosuna iyi bir şekilde adapte edilememiş ve karakter sinir bozucu bir şekilde kötü yanlarına ortaya çıkarmıştı. Bu durum Talat Bulut hayranlarının hoşuna gitmedi ve ünlü oyuncu da rol arkadaşı gibi beklentileri karşılayamadı.

Yeni dizide birlikte rol alacak olan iki ünlü isim çok büyük başarılar elde ettikleri 2 proje ardından tekrardan benzer bir başarı noktasına ulaşmak istemiş fakat rol aldıkları dizilerin hikayesi bu duruma yeterli gelmemişti. Bu defa Tuzak isimli dizi projesi ile hayranlara karşısına çıkacak olan Talat Bulut ile Akın Akınözü merak heyecan içerisinde bekleniyor.

Tuzak Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Tuzak isimli dizi projesi TV8 ekranlarında izleyici karşına çıkacak ve proje güçlü bir hikaye ile ekranlarda yayınlanacak. Kendilerinden beklenen çıkışı gerçekleştirecekleri düşünülen iki ünlü oyuncu hayranları tarafından yeni dizi haberi ile memnuniyetle karşılandı. Akın Akınözü projede Avukat Umut olarak seyirci ile buluşurken Talat Bulut ise bir iş insanı olan Aslan karakterine hayat verecek.

Bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden daha farklı bir rol ile seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü bir avukat olarak seyirci kitlesiyle buluşacak. Adaletin temsilcisi olmak için çaba gösterecek olan ünlü oyuncu bu defa farklı bir seçim yaptı. Talat Bulut ise Yasak Elma dizisine benzer bir karaktere hayat verecek ve bir iş insanı olarak sevenleriyle buluşacak. Milyonları etkilemesi beklenen ünlü oyuncu Aslan isimli karakteri canlandıracak. Projenin yeni sezonda ekranlara gelmesi beklenirken oyuncuların sete çıkacağı tarih ise henüz belli olmadı.