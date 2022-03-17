Mükemmel Bir Kampanya Başladı, Hesaplarınızı Kontrol Edin 10.000 TL Yatmış Olabilir

Acil paraya sıkışan vatandaşlar, 10.000 TL’ye varan ödemeyi alabilmek amacıyla müracaat işlemlerini gerçekleştirmek ve anında hesaplarında bu parayı görmeleri mümkündür.

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan yurttaşlar açısından kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, yapmış olduğu Bu kampanyada ise 3 ay ertelemeli bir şekilde taksitlerin ödeme seçeneği başta olmak üzere 36 aylık vade seçeneği ile müşterilerinin kredi notlarının 1200 ve daha da üzerinde olması açısından bu kredi kampanyasından faydalanacaklarını duyurdu.

Bu kampanyaya başvuru yapacak olan vatandaşlara kendi hesaplarını bu bankada olması şartını getiren Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanılmak istenmesi durumunda acil ihtiyaçların bulunması 5 dakika içerisinde kredi onayı verilecek.

Yapı Kredi Bankası SMS İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara öncelikli olarak SMS ile kredi avantajı tanınmıştır. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakmaları veya kimlik numaralarını yazdıktan sonra bu mesajı 4111 numarasına gönderilmeleri gerekir. 5 dakika içerisinde kredi onayı çıkması halinde en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi başta olmak üzere mobil ve internet bankacılığı uygulamalarının kullanılması ile beraber otomatik bir şekilde hesaba ona verilen kredi tutarı aktarılacaktır.

Sizin de kredi notunuz 1200 ve daha da üzerinde ise nakit para ihtiyacınız varsa o halde Yapı Kredi Bankası’nın size en yakın şubesi başta olmak üzere mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi başvurusu işlemlerinizi yapabilirsiniz.