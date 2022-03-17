Son Dakika Gelişmesi: Kamu Bankaları, Devlet Destekli Bir Şekilde Hesaplara Ödeme Yapmaya Başladı!

Türkiye’de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası’nın resmi internet sayfaları üzerinden sabah saatlerinden itibaren peş peşe açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda ise devlet destekli bir şekilde 30 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi sunulacağı açıklandı.

Türkiye’nin kamu bankaları olarak faaliyet gösteren Vakıfbank, Ziraatbank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyalar ile beraber vatandaşlara kredi verme hususunda yardımcı olmaya devam ediyor.

Nakit ihtiyacınızın olması halinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden artık devlet destekli bir şekilde 30 bin TL’ye kadar yalnızca kimlikleri ile beraber gelir belgesiz olarak kredi kullanabiliyor. Kamu bankaları acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlar açısından başlatılan bu bireysel vatandaşlara kredi sunulacak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının resmi internet sayfalarına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunun online bir şekilde eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurmaları ve daha sonrasında ise başvuru işlemleri için formu kaydetmeleri gerekir.

Vakıf ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası resmi internet uygulamaları üzerinden yapılan kredi müracaat işlemleri sonrasında ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazılan ve kendi cep telefonu numarasına bankalar tarafından değerlendirme yapılarak netice gönderilecektir.

Sonucun açıklamasıyla beraber eğer ki sms ile ya da online form doldurmak suretiyle krediye başvuran vatandaşın istemiş olduğu kredi tutarına kamu bankaları tarafından onay verilmiş ise o halde vatandaşın, başvuru işlemlerini gerçekleştirdiği bankanın en yakın şubesine kimlik kartı ile beraber gitmek ve 30 bin TL’ye varan bu ödemeden faydalanmaktadır.

Ya da banka şubesine gitmek için vakti olmasa dahi hangi bankaya müracaat işlemlerini gerçekleştirdiği ise o bankanın mobil bankacılık ve internet bankacılığı sistemleri sayesinde kredi başvuru işlemlerini yerine getirebilir. Onay verilen tutarı da aynı şekilde gerek banka şubesinden çekebilir gerekse de onay verilmesi durumunda online işlemler aracılığı ile banka hesabına para aktarılır.