Müjde verildi! 19 Yaşından Büyük Olan Herkese 14250 TL Ödeme Yapılıyor! Ay Sonuna Kadar Geçerli

14250 TL Ödeme almak isteyenler için başlatılan bu kampanya da uygun faiz oranları ile nakit kullanacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve 19 yaşından büyük olması yeterli olacaktır. 14250 TL Ödeme için başvuru imkanı sağlayan özel bankalar kredi için hem banka şubelerine gitmeden hem de SMS atarak sizlere başvuru yapma imkanı sağlanmaktadır.

Son dakika kampanyası olarak ajanslara düşen bu kredi kampanyasında 14250 TL Ödeme almak isteyenler belirlenen şartlara göre kredi imkanından faydalanmak için banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan kişiler, Denizbank ve TEB bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek sizlere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

14250 TL Ödeme İçin Denizbank Hemen Sonuç Veriyor!

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler, banka şubelerine gitmenize gerek yok! Başvuru yaparak hemen onay alın... Sonuçlar belli olmadan sizlerde SMS ile ne onay aldığınızı görün. SMS ile başvuru yaparak kredi onayı alacak olan kişiler, KREDİM TC KİMLİK Yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabileceklerdir. Bu şekilde kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile bu kredileri kullanacaklardır.

Denizbank üzerinden ayrıca 36 ay vadeye kadar verilecek bu kredilerde banka hızlı bir şekilde Deniz Mobil uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlıyor. Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak hemen kredi kullanabilir onaylanan tutarı kendi Denizbank hesabınıza yatırabilirsiniz.

TEB Bankası 14250 TL Ödeme

Mart ayı sonuna kadar alacağınız 14250 TL Ödeme için banka sizlere hemen sonuç vermektedir. TEB bankası SMS ile başvuru almaktadır. TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, hemen başvurunuzu yapmış olacak ve kredi sonucunuza göre onay alacaksınız. TEB bankası ihtiyaç kredisi onay alan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteemeli 14250 TL kredi kullanabilirler. TEB bankası ve TEB ATM'si üzerinden de başvurunuzu istediğiniz zaman yapabilirsiniz.