Cumhurbaşkanı Emekli İçin Duyuru Yapıyor! Canlı Yayında Açıkladı! Emekliye Çifte Ödeme Verilecek 10.750 TL Hesaba Yataca

Cumhurbaşkanı Emekli İçin Duyuru Yapıyor! Canlı Yayında Açıkladı! Emekliye Çifte Ödeme Verilecek 10.750 TL Hesaba Yatacak. Emekli olan vatandaşları ilgilendiren son dakka haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunuyor. Emekli maaşlarını bankalar üzerinden alan emekli, bu kampanyaya katılarak 750 TL ve 10.000 TL ayrı ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşınız üzerinden alacağınız nakit avans limitleri ve promosyon miktarı için başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Cumhurbaşkanı tarafından da duyurusu canlı yayında yapılan bu ödemeler ile ilgili kampanya başlatan sadece kamu bankaları olacak. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişiler, başvurularını 5 dakika içinde yapabilecek ve sonucunu hemen öğrenebilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kampanya için kolları sıvadı.

Emekli olan kişiler, bu 3 bankadan emekli maaşı alıyorsa, başvurusunu internet üzerinden de yapabilecektir. İnternet bankacılığı kullanan kişiler, banka şubelerine gitmeden işlem yaparak hızlı bir şekilde mobil uygulama üzerinden nakit kullanabileceklerdir. 10.000 TL'ye kadar nakit avans alacak olan emekli, bu parayı kullandıktan sonra ödeyecektir. Banka bu parayı geri ödemesi için 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti sunmaktadır.

Emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'tan 3 yıl boyunca almayı taahhüt ederse para hesabına yatacaktır.

Emekli olan kişiler, daha önce bu bankalar üzerinden nakit kredi kullandıysa da başvuru yaparak hemen bankadan hesabına para yatırabileceklerdir. Emekli vatandaşlar 10.000 TL nakit avans haricinde ayrıca banka kredi notu uygun olması durumunda da bankadan uygun faizlerle ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler başvurularını banka şubelerinden hızlı bir şekilde alabilirler. Emekli olan kişiler eğer nakit avans almak istiyorsa, banka en fazla 10.000 TL'ye kadar işlem yapacaktır.