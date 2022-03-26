Müjde! Tek Tek Açıklandı: 3000 TL Hesaplara Yatacak

Bu haber işçi, asgari ücretli, memur, EYT’li, emekli başta olmak üzere toplumun pek çok kesilmeli oldukça yakından ilgilendiriyor.

Milyonlarca vatandaş sabırsızlıkla ek ödeme, bayram ikramiyesi, teşvik, zam haberlerinin gelmesini bekliyordu ve nihayetinde tarih açıklandı. Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli, memur, işveren Ankara'dan gelecek müjdeli bir haber bekliyordu. Kulislerde tartışılanlar ortaya çıktı. Emekli vatandaşlarım refah seviyelerinin arttırılması hedefleniyor. Bayram ikramiyeleri ile taban aylıklarında tekrardan bir artış yapılması bekleniyor. 3000 TL gündeme geldiği ve işte karşınızda 3600 ek gösterge ile teşvikler konusunda en son gerçekleştirilen çalışmalar ve çok daha fazlası haberimizde..

Çalışma yaşamının oldukça zorlu olması, hükümetin üzerine çok büyük bir sorumluluk getirmektedir. İş ve sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre ek gösterge, istihdam ile biriken borçlarını çözümü kesinlikle bir an önce millete yansıtılmalı.

Haziran Ayı Müjdeler Ayı Olacak

Emekli vatandaşların refah seviyelerinin arttırılması hedefleniyor. Bayram ikramiyeleri ile taban aylıklarında tekrardan bir artış yapılması söz konusu. Bayram ikramiyelerinin en düşük 2000 TL 2.500 TL arasında olması hedefleniyor. Diğer taraftan emekli taban aylıklarının ise 2 bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması da yine aynı şekilde gündemdeki konu başlıkları arasında yer alıyor.

3600 ek gösterge çalışmaları başta olmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar ile emekli vatandaşların devletten beklentileri halen sürüyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber kamu personellerinin almış oldukları maaşlar ile emekli olduklarında ağırlıkları tazminat oranında ciddi manada bir artış yaşanması beklenirken diğer taraftan emekli vatandaşlar ise maaşlarının asgari ücret kadar olmasını öngörüyor. Haziran ayı içerisinde hükümet yetkilileri tarafından çok ciddi adımlar atılması bekleniyor.