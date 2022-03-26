Süre Kısıtlı Acele Edin! Faizsiz 100.000 TL Kredi Verilecek! KOBİ geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), koronavirüsü pandemisi dönemi içerisinde zarar görmüş olan mal ve hizmet üretimi ya da satış işlemlerini gerçekleştiren işletmelerin istihdam larını muhafaza etmek ve üretimin devamlılığını artırmak amacıyla sunulan, 100 bin TL faizsiz kredi müracaat işlemleri ile alakalı açıklamada bulundu. 100 bin TL'lik faizsiz kredi müracaat işlemleri açısından surenin kısıtlı olduğu açıklandı.

Kişi Başı 100 Bin TL Destek Sağlanacak

Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB), koronavirüsü pandemisi neden zarar gören işletmelerin istihdam larını korumak başta olmak üzere görmüş oldukları yan etkileri minimum seviyeye düşürmek ve istihdam sayısını artırmak amacıyla yeni bir destek programı ilan ettiğini açıkladı. Bu açıdan bakıldığında mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL'lik bir destek sağlanacak. Son başvuru tarihinin 31 Mart günü olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Projeye son müracaat işlemlerinin 31 Mart tarihine kadar yapılması gerekir.

Proje detaylarına bakacak olursak 2019 senesinde 75000 TL net bir satış hasılatına sahip olan işletmelerin başvuru yapması bekleniyor. Bu projeden imalat sanayi sektörü tamamı ile faydalanabiliyor. Ticaret ile hizmet piyasasını da aynı şekilde belli kapsamda oranları bu projeden faydalanabiliyor.

Koronavirüsü pandemisi süreci içerisinde işletmenizin zarar görmesi durumunun yaşanması ile beraber KOSGEB tarafından verilecek destek projesinden faydalanmak amacıyla koşullarımızın uyması gerekir.