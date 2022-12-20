Müjde: Kredi Çekemeyenler O Banka Üzerinden 10.000 TL Kredi Alabilir. Kimse Bilmiyor

Uzmanından müjde var! Kredi çekemeyen kişiler o banka üzerinden 10 bin lira tutarlı kredi alabilir. Bunu kimse bilmiyor. Sizlerde kredi çekemiyorsanız, kredi kampanyasına katılım sağlayarak sonuç alabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylar…

Uzmanından son dakika haberi, müjde verildi. Kredi çekemeyen kişiler o banka üzerinden 10 bin lira tutarlı kredi alabilecek. Fibabanka tarafından yürütülen kampanya ile uygun faiz oranları ile kredi verilecek. 10 lira tutarında verilecek olan krediyi, şartlara uygun olanlar kullanabilecek. Kerdi kullanamıyorum sorunu yaşayan kişiler, banka tarafından sunulan kredi kampanyasına katılım sağlayarak alabilir.

İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunduğunda, kişinin kimlik numarası ile sorgulama yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sorgulama sonucu ne kadar kredi için onay alınacağı belirlenir. Kredi notu yüksek olan kişilere kredi imkânı tanınıyor. Kredi notu düşük olan kişilerin onay almaları zor gözüküyor. Bazı bankalar bu gibi kişilere özel kredi imkânı sağlıyor.

Fibabanka Düşük Kredi Notuna Olanlara Kredi Veriyor

Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapıldığı zaman kredi notunun 1200 ve üzerinde olması halinde 50 bin lira tutarlı kredi kullanılabilir. Kullanılacak kredi 36 ay vadeli olup, kredi notu düşük olanlara en fazla 10 bin lira kredi verilecek. Banka üzerinden başvuru yapıldığında kredi notunun düşük çıkması halinde 10 bin liralık krediyi kullanabilmek için banka şubesi üzerinden başvuru yapılması ve bunun yanı sıra kefil gösterilmesi gerekir.

Fibabanka 10.000 TL Kredi Başvurusu

Bankalardan kredi notunuzun düşük olmasından dolayı onay alınamadı ise, Fibabanka üzerinden başvuru yaparak kredi alabilirsiniz en yakın banka şubesine giderek başvuru yapıldığında, banka şube yetkisine dayanarak sizlere kredi imkânı sağlar. İnternet üzerinden veya mesaj yolu ile başvuru yapıldığında, başvuru sahibine kredi onayı verilmez. Dolayısı ile en yakın banka şubesine gidilerek kredi başvurusunda bulunmanız gerekir. Başvuru yapıldığında sonucu hemen öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusunda sizin ve ailenizin kimlik bilgileri ve gelir belgelerinin de mevcut olması gerekir.