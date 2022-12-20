Çalışmayan Bayanlar ve Ev Hanımlarına Kadınlara Müjde, Destek Kredisi Verilecek

Çalışmayan bayanlar ve ev hanımlarına müjde! Destek kredisi geliyor. Basit şekilde başvuru yapılırken aynı zamanda onay veriliyor. İşte bayanlara özel kampanyanın ayrıntıları…

30 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi kullanmak istemen ev hanımlarına destek kredisi için duyuru yapıldı. İhtiyaç halinde sizler de başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz. Kredi kampanyası yürüten bankalara başvuru yapılarak 30 bin lira tutarlı krediyi hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz.

30 bin TL tutarlı ev hanımlarına özel kredi başvurusu için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların başında kredi başvurusunda bulunan kişi için değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu kredi notunun yüksek çıkması durumunda onay alabilirsiniz. Önceki zamanlarda kredi kartı ya da kredi kullanmanız şartı bulunur. Daha önceki zamanlarda bankalar ile işlem yapmayan kişilere kredi kullandırılmıyor. 30 bin liralık kredi için ev hanımlarının kredi notu önem taşıyor. Kredi notunun 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi için onay verilir. Onay verilmiş olan kredileri banka şubelerinden kullanabilirsiniz.

TEB Bankası Ev Hanımlarına 30.000 TL Kredi Veriyor

TEB Bankası dijital bankacılık ile kredi notu yüksek olan ev hanımları için 30 bin lira tutarlı kredi veriyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, cepte Teb müşterisi olmaları gerekir. Müşteri değilseniz internet sitesi üzerinden başvuru yaparak müşteri olabilirsiniz. Cepte Teb müşterisi olanlar mobil bankacılık üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde sonuç alabilir. Teb Bankası tarafından kredi başvurusunda 30 bin lira tutarlı 3 ay ertelemeli 36 aylık vade seçenekleri ile kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan Ev Hanımlarına 30.000 TL Kredi

QNB Finansbank üzerinden kredi kullanmak isteyen ev hanımları başvuru yapabilmeleri için kredi notunun yüksek olması gerekir. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için başvuru yapılarak onay alınabilir. Başvurunun ardından kısa sürede onay alındığı görülebilir. Kredi başvurusu ayrıca internet sitesi üzerinden da yapılabileceği gibi SMS yöntemi ile da yapılabilir. TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya mesaj atılarak başvuru yapılabilir. Gönderilen mesaj sonucu sizlere iletilir.