Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! Yasak Aşk Yaşadığı Sevgilisi ile Dini Konular Konuştuğunu İddia Etti

ATV ekranlarının sevilen programı Müge ile Tatlı Sert’te  akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Magazin 15.06.2021 - 12:39 15.06.2021 - 12:40 Berkay Keskin
Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! Yasak Aşk Yaşadığı Sevgilisi ile Dini Konular Konuştuğunu İddia Etti

Eşi, Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet gördüğü ve bıçaklandığı iddia edilen kayıp Cesur Bölükbaşı'nın ailesi, genç adamın izini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Cesur Bölükbaşı'nın kaybı ile ilgili eşi sorumlu tutulurken, kayıp adamın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk" dedi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise "Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle" diyerek tepki gösterdi.

Kocaeli Gebze'de ailesiyle beraber yaşayan Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran  tarihinde ortadan kayboldu. Eşi ile  anlaşamadığı ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen 37 yaşındaki kayıp adamın ailesi, yaklaşık  1 haftadır haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için  ATV canlı yayında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına  başvurdu. 

37  yaşındaki adamın,  eşi Sevda Bölükbaşı'ya vaad ettiği ev ve arabayı alamadığı için  karısı ile sürekli tartıştığı ve eşi tarafından şiddet görüp, bıçaklandığını iddia edildi. Cesur Bölükbaşı’nın ailesi,  oğullarını kaybından dolayı gelinlerini suçlu olarak görüyor.

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Defalarca Başka Kadınlar İle Yakaladığını İddia Etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karşı karşıya gelen taraflar birbirlerinin suçlarken ilginç bir gerçekte ortaya çıktı, Cesur Bölükbaşı'nın eşi  Sevda Bölükbaşı'nın,  eşinin kaybı ile ilgili olarak ailesine haber vermemesi ise  akılları karıştırdı. Canlı yayında taraflar birbirlerine suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan ve izine rastlanmayan Cesur Bölükbaşı  ile ilgili olarak Sevda Bölükbaşı eşinin,  sürekli başka  kadınlar ile görüşürken yakaladığını ve eşine uyarmasına rağmen,  Cesur Bölükbaşı'nın  bu sözleri dinlemeyerek kadınlarla görüşmesine devam ettiğini iddia etti.  Sevda Bölükbaşı'nın anlattıklarını üzerine canlı yayına bağlanan iddiaların hedefindeki kadın, evli ve bir çocuk babası Cesur Bölükbaşı ile görüştüklerini de kabul etti.
 

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