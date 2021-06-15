Sağlık Bakanı Açıkladı! Özel Hastaneler Aşı Yapıyor mu, Covid Aşısı Ücretli mi?

Özel hastanelerde BionTech ve Sinovac aşısı yapılıyor mu ve ücretli mi sorusu da nihayet yanıt buldu.

Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SGK’ya bağlı olan tüm işçi ve memurların 15 Haziran Salı gününden itibaren aşılanacağı belirtildi. Verilen bu müjdeli haber milyonlarca vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Bir an önce aşısını yaptırmak isteyen kişiler de “Aşı randevusu nasıl alınır?” gibi çeşitli soruların yanıtlarını arama motorlarında aramaya başladı. Devlet hastanelerindeki ve aile hekimliklerindeki randevuların dolması nedeniyle vatandaşlar özel hastanelere yöneldi. Bu kişilerin en çok araştırdığı bir diğer soru ise “Özel hastanelerde aşı ücretli mi?” oldu. Özel hastane aşı fiyatları da merak edildi.

ÖZEL HASTANELERDE COVİD AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları ülkemizde kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde hız kesmeden devam ediyor. Aşısını hemen yaptırmak isteyen vatandaşlar da özel hastanelerde BionTech Sinovac yapılıyor mu ve ücretsiz mi merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer çok sayıda vatandaşın araştırdığı bu konu hakkında net bir açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada özel hastanelerde yapılan Sinovac ve BionTech aşılarının ücretsiz olacağı söylenmişti. Ancak özel hastanelerde aşı yaptırmak için randevu almanın gerekli olduğu belirtilmişti. Haberimizin devamında özel hastane aşı randevusu alma hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

AŞI ÖNCELİĞİ SORGULAMA

Koronavirüs aşısı şu an için yalnızca öncelikli gruplardaki kişilere yapılmaktadır. Bu nedenle kişilerin randevu almadan önce aşı önceliğini sorgulaması gerekmektedir. Aşı öncelik durumu sorgulaması e-nabız sistemi üzerinden veya telefonların kısa mesaj bölümüne girip ASİ yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numarası ve kimlik seri numaralarının son 4 hanesini de yazarak 2023’e mesaj atarak öğrenilebilir.

Örnek SMS: ASİ 12345678901 1234

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA

Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşların randevu almak için kullanabileceği çeşitli yöntemler vardır. ALO182 telefon hattı, e-Devlet ve MHRS üzerinden aşı randevusu almak mümkündür.

AŞI RANDEVUSU TELEFON NUMARASI KAÇ?

Koronavirüs aşısı için öncelikli grupta olduğu belirtilen vatandaşlar 182 numaralı telefon hattını arayıp aşı randevusu almak istediğini söylemelidir. Kişinin aşıyı yaptırmak istediği aşı merkezini de belirlemesinin ardından randevu oluşturulur ve randevu bilgileri telefonuna kısa mesaj olarak gönderilir.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan kişilerin “enabiz.gov.tr” adresine e-devlet şifreleri veya e-imza ile giriş yapması gerekmektedir. Giriş yaptığınızda anasayfaya yönlendirileceksiniz ve burada yer alan “Aşı Randevusu Alma” butonuna tıklamalısınız. Açılan sayfada aşı merkezinizi seçmeniz istenecektir. Aile hekimliği aşı randevusu almak isteyenler “Aile Hekimi” seçeneğine tıklayarak kendi aile hekimlerinden veya başka bir aile hekimlerinden randevu alabilirler. Hastane aşı randevusu seçilmesi durumunda ise kişiye uygun olan hastanelerin listesi ekrana gelir ve bu hastanelerden dilenen günde ve saatte randevu talep edilebilir.

MHRS AŞI RANDEVU ALMA

T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile de MHRS sistemi üzerinden koronavirüs aşı randevusu alabilirsiniz. MHRS’nin internet sayfası olan “mhrs.gov.tr”ye girdiğinizde karşınıza çıkan “Randevu Al” butonuna tıkladığınızda sisteme giriş yapmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” tuşuna basarak aşı olmak istediğiniz semti, aşı merkezinizi, gün ve saatinizi seçmeniz gerekmektedir. Gerekli seçimleri yaptıktan sonra randevu bilgileriniz Sağlık Bakanlığı tarafından SMS ve e-mail olarak gönderilecektir.

ÖZEL HASTANELERDEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşısını özel hastanelerde yaptırmak isteyen vatandaşlar “Özel hastanelerden randevu nasıl alınır?” sorusunun yanıtını arıyor. Bakanlık tarafından da açıklandığı üzere, koronavirüs aşısı olmak isteyen kişilerin aşı yaptıracakları yerden randevu alması şart. Randevusu olmayan kişilerin aşılanması henüz mümkün değil. Güncel durumda aşılanmanın gerçekleştirildiği tüm aşı merkezlerindeki randevu yöntemi aynıdır. Yukarıda söz ettiğimiz şekilde özel hastanelerden aşı randevusu alabilirsiniz.