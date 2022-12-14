Müge Anlı Aydınlattı! Tılsıma Büyüye Muskaya İnananlar Buraya! Müge Anlı Muskayı Kesti Bakın İçinden Ne Çıktı!

Müge Anlı'nın programında yine bugün de çok ilginç anlar yaşandı. Programı sürekli takip edenler Müge Anlı'nın nasıl sağlam duruşlu doğruyu savunan dobra bir karakter olduğunu bilir. Başarılı bir sonucu olan iyi bir program yapan Müge Anlı bugün bir yanlışa daha dur dedi! Programın içeriği göz önünde bulundurulduğunda ülke çapında faydalar sağlayan, kişilerin hayatına dokunan, olabildiğince geniş kitleyi aydınlatmaya çalışan Müge Anlı bugün Türkiye'nin acı bir gerçeğini daha gün yüzüne çıkardı! İnsanların inançlarıyla nasıl kolay bir şekilde sömürüldüğünü göz önüne serdi.

Müge Anlı'ya Kızını Aramaya Gelen Hocayım Diye Kendini Tanıtan Adam Dolandırıcı Çıktı!

Ekranların sevilerek izlenilen programı Müge Anlı'nın sunumuyla ATV televizyonundan her gün sizlerle olan Tatlı Sert programında bugün yine şok üstüne şok yaşandı! Kızını aramaya gelmiş olan bir konuk, büyü yaptığını muska yaptığını söyledi ve muskalarının 600 TL gibi bir paraya satıldığınıda söyledi. Aynı zamanda bunlardan programa da getirmiş olan konuk Müge Anlı'nın deyim yerindeyse hışımına uğradı.

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Sözde programa kızını aramak için gelen Mehmet Bey muska yaptığını sattığını evinde bunlardan çok olduğunu söyledi ve gelirken programa dayanında birçok muska ile geldi. Müge Anlı bu muskaları inceledi inceledi ve eline bir makas alarak bunu yayın esnasında kesmeye karar verdi. Muskanın kabını açtığında onun bir cips olan Doritos paketi olduğunu gördü. Paketin içerisinden çıkan A4 ebatında geniş bir kağıt vardı, onu da incelediğinde eski bir gazete kağıdı olduğunu gördü. Hatta bu gazete kağıdının bir spor sayfasından kopartılmış basit bir İddaa bülteni olduğu anlaşıldı.