Mucize Doktor Oyuncularından Yeni Dizi Müjdesi!

Türkiye'de ekranlara getirildiği sırada seyirci kitlesi tarafından büyük ilgi gören ve büyük başarılara imza atan Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinin başrolü Doktor Ali Vefa karakteri uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Sevilen dizinin iki oyuncusu bu defa Baba isimli projede bir araya geldi ve konu hakkında çeşitli yorumlar yapıldı.

Başrollerde Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi oyuncuların bulunduğu Mucize Doktor isimli dizi, Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan uyarlanarak ekranlarda yayınlanmıştı. Toplamda 2 sezon yayınlanması ardından 64. bölümü ile ekranlara veda eden proje oyuncuları bu defa yepyeni bir yapımda bir araya gelecek ve izleyici karşısına çıkacak.

Projenin oyuncu kadrosunda bulunan ve en sevilen karakterler arasında yer alan başhemşire Selvi karakterine deneyimli oyuncu Bihter Dinçel tarafından hayat veriliyordu. Karakter her zaman sakin yapısı ile arayı bulmaya başarıyor ve ilgileri üzerine çekiyordu.

Başarılı dizinin bir diğer oyuncusu ise Doruk isimli karakteri canlandıran Hakan Kurtaş olarak ekranlarda yer almıştı. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasından bir süre sonra oyuncu kadrosuna dahil olan ve seyircilerin başta hoşlanmadığı ancak daha sonra sevmeye başladığı bir karaktere hayat veren Hakan Kurtaş, sergilediği performans ile beğeni toplamıştı.

Bu defa iki tecrübeli oyuncu Baba isimli dizide bir araya gelecek ve yeni karakterlere hayat verecek. Özge Yağız tarafından canlandırılacak olan Büşra karakterinin sevgilisi rolüne Hakan Kurtaş hayat verecek ve İlhan isimli karakter olarak sevenleri ile buluşacak. Diğer taraftan ünlü oyuncu Bihter Dinçel’in de yeni dizide Münevver isimli karaktere hayat vereceği bilgisine ulaşıldı.

Baba dizisi seyirci tarafından büyük bir merak içerisinde bekleniyor ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Oldukça güçlü bir kadroya sahip olan projede Haluk Bilginer, Taner Rumeli, Ayda Aksel, Özge Yağız ve Oktay Çubuk gibi isimler de yer alıyor.