Pandemide Bağışıklığı Düşürmeden Nasıl Kilo Verilir?

Vücudun enfeksiyon ve virüsler ile savaşma yeteneği ve beslenme tarzı kadar kalp hastalığı, hipertansiyon, obezite, diyabet ve kanser gibi sağlık problemleri de riski etkilemektedir. Pandemi döneminde sıkı diyet yapmak yerine her öğünde daha seçici, daha yavaş ve yenilenlerin tadına varılarak bedenin ve zihnin beslenmesi oldukça faydalı olacaktır. Bağışıklığı güçlü tutarak formda kalmanın yollarını sıralayan Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Güven, hedefe ulaşmak adına hedefin ulaşılabilir parçalara bölünmesinin gerektiğini belirtirken aylık olarak 4 ya da 5 kilogramdan fazlasının gerçek dışı olduğunu belirtti. Söz konusu miktardan daha fazlasının vücut direncini zayıflatabileceğini ve yorgunluğa sebep olabileceğini biteceğini açıkladı. Onun yerine “Daha enerjiğim ve artık daha sağlıklı besleniyorum” şeklinde insanların kendisini onore etmesi gerektiğini söyledi. Güzel şeylerin çoğu zaman kolay elde edilemeyeceğini ifade eden Güven, konu hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Az miktarda su içmenin bazı zamanlarda açlık hissine sebep olabileceği anlatıldı ve bu hissin bastırılması için süt eklenmiş şekersiz kahvelerden, sudan, Türk kahvesinden ve meyve dilimli maden sularından insanların faydalanabileceğini açıklandı.

Sevilen sebze ve meyvelerin ise ayıklanmış, tüketime hazır ve yıkanmış bir şekilde buzdolabında bulundurulması ve bazı zamanlarda da akşamdan ertesi günün yemeğinin hazır olması gerektiğini söyledi. Açlık hissinin hissedildiği zaman sağlıklı besinlerin tüketime hazır olmasının kalorili yiyeceklerden ve paketli besinlerden uzak kalmayı kolaylaştıracağı ve bu şekilde sağlıklı beslenmenin yapılabileceği söylenildi.

Çoğu insanın sevdiği şekerli tat yerine hurma, hindistan cevizi ya da akçaağaç şurubu tercih edilerek şeker isteği dizginlenebilir. Sağlıklı beslenme ya da diyet, enerji ve duygusal durum gibi çok sayıda madde ile bağlantılı olmaktadır. Yüksek şeker içeren besinlerin tüketilmesi sonrasında kısa zaman içerisinde kötü hissedilmesi de bu duruma örnek olarak verilebilir.