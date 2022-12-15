MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 1115 personel alımı İŞKUR esube başvuru şartları ve ekranı

1115 personel alımı İŞKUR esube başvuru şartları ve ekranı... MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB işçi alımı kura sonuçları 12.12.2022 itibari ile halen adayların gündeminde. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçlarının ne zaman ve nerede gerçekleşeceği araştırmaları devam ediyor. Başvuruları 25 Kasım’da sona eren işçi alımı için gerekli olan şartların yanında mesleki yeterlilik belgesi ve ustalık belgeleri de talep edilmişti. Bu kapsamda MSB kura sonuçları açıklandı mı araştırmaları için 8 Aralık’ta sonuçlar açıklandı.

MSB Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır

MSB işçi alımı için İŞKUR tarafından gerçekleştirilen başvurular sonucunda kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşti. 8 Aralık 2022 günü saat 10:30’da noter huzurunda MSB kura sonuçlarının listesi oluşturuldu.

Bu kapsamda sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hal kazanan kişiler Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu kapsamda MSB Personel Temin Daire Başkanlığı’nın sayfasının incelenmesi gereklidir.

Sayfa incelendiğinde kura sonuçlarının yayımlarınsa yönelik çalışmaların devam ettiğine dair bir açıklama bulunuyor. Bu kapsamda adayların sayfayı devamlı olarak kontrol etmeleri oldukça avantajlıdır. MSB kura sonucunda sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Erzincan, Hatay gibi illerde görev alabilecektir.

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