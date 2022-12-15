Honda Civic fiyatlarını gören şaşkına dönüyor! Kimse bunu tahmin etmemişti! Bu son fırsat kaçacak gibi değil

Kimse bunu tahmin etmemişti! Honda Civic fiyatlarını gören şaşkına dönüyor! Bu son fırsat kaçacak gibi değil Honda Civic fiyat listesinde beklenmeyen sürpriz insanları bekliyor. Honda Civic 2022 yılı son ermeden uygun fiyatlarla araçlarını sunmaya devam ediyor. Yeni tasarımı ile Honda Civic, her yaştan kişinin tercihi oluyor. C sedan segmentinde Honda Civic bu araçlarla ciddi rekabet haline girdi. Ayrıca rakiplerine göre araç oldukça ekonomik fiyatlı sunuluyor.

Honda Civic Kime Hitap Ediyor?

Yeni kasası sayesinde tasarımda öne çıkmayı başaran Honda Civic dış tasarımı, renkleri ve konforlu iç tasarımıyla segmentinin en iyileri arasında bulunuyor. Dış tasarımı göz alıcı şekilde tamamlamayı başaran model LED ön farları ile görüş kalitesini de arttırıyor. Yeni güncel fiyatlara göre;

· 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance 845.900 TL,

· 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 916.300 TL,

· 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance 830.000 TL,

· 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 906.700 TL olarak satışa çıkarılıyor.

Japon otomobil üreticisi Honda yepyeni modelleriyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Honda markasının en iyi modellerinden bir tanesi de Civic’tir.

Civic’in üretimi 1972 yılında başlamıştır. Honda Civic modeli orta sınıf araba sahibi olmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Honda Civic, yıllar boyunca birçok farklı tasarımlarla karşımıza çıkmıştı. Yapılışından bu yana sevilen Honda Civic kasa tipleri, farklı tasarımcılar tarafından da ilham alınıyor.

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