Motorinden Beklenen İndirim Geldi! İşte Güncel Motorin Fiyatları 

Akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim geldi. Sürücülerin merakla beklediği akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi sevinç yarattı. Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? Diyorsanız işte ayrıntılar.

Akaryakıt sektöründe sürücüler bir süredir indirim gelmesini bekliyordu. Özellikle petrol varil fiyatlarındaki düşüşler, akaryakıt fiyatlarına da yansıyacağı ön görülüyordu. Göz kulağı akaryakıt fiyatlarında olan sürücülerin sonunda beklediği indirim haberi geldi. Hem motorin hem de motorin bazlı akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.

Daha Önce Motorin Fiyatlarında İndirim Yaşanmıştı!

En son indirim motorin fiyatlarına yansımıştı. Daha sonrasında durağan bir dönemden geçen sürücüler varil petrol düşüşlerini duyunca meraklı bekleyişlerini sürdürdü. Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatları 25 TL kadar fiyat konusunda bir gerileme yaşatmıştı. Fakat bu gerilemenin ardından araç sürücülerini mutlu eden yeni akaryakıt indirimleri devreye girdi.

Akaryakıt dünyasında geçen hareketsiz süreçten sonra sektör kaynakları tarafından motorinde de indirim yapılması planlandığı haberi geldi. Motorinde yapılacak indirim tutarı 1 lira 76 kuruş olacak. Ayrıca yaşanan bu indirimin ardından motorin grubuna göz atıldığında güncel fiyatında 23 TL'ye düşüş yaşanmış olacak.

Benzin, Motorin, LPG Güncel Fiyat Listesi Son Durum

Benzini motorin öve LPG fiyatları pek çok büyükşehirlerde indirime geçti. Buna göre benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları ne oldu diye incelediğimizde;

· Benzin 19.36-19.43 TL şehirlerimizde seyrederken,

· Motorin 25.01-25.12 TL

LPG ise 10.73-10.86 TL şeklinde güncellenmiş oldu. Böylelikle yeni güncellenen fiyatları duyan vatandaşlarımız hemen akaryakıt istasyonlarına giderek indirim fırsatlarından yararlanmaya başladı.

Öncelerde akaryakıt sektöründe bir süreye kadar hareketsiz bir süreç yaşanmıştı. Öyle ki akaryakıt fiyatlarında hem artış hem de azalış görülmedi. Stabil şekilde seyreden akaryakıt fiyatlarında verilen haber doğrultusunda indirim fırsatı gündeme geldi. Buna göre akaryakıt fiyatlarında yapılacak indirim tutarı 1.76 TL olacak.

Akaryakıt fiyatlarının hepsinde güncelleme yapılırken, motorin, LPG ve benzin daha düşük ödeme yapılarak temin edilecek. Akaryakıt fiyatlarındaki yaşanan bu indirim sonrasında tekrardan bir düşüş yaşanır mı merak konusu oldu.